Solidarietà alle vittime di vandalismo a Venezia

La Giunta comunale di Venezia ha ratificato, su proposta del sindaco Luigi Brugnaro, la delibera concernente l’erogazione di contributi per il recupero delle attività commerciali e associazioni colpite da atti vandalici

VENEZIA. Il Sindaco Luigi Brugnaro ha guidato la Giunta comunale di Venezia nell’approvazione di una delibera volta a concedere contributi per il ripristino delle attività danneggiate da atti vandalici a Venezia.

La delibera, riproposta rispetto all’anno precedente, stabilisce criteri chiari per l’erogazione di questi contributi, che riguarderanno sia le attività economiche che le associazioni sportive e culturali. In particolare, saranno oggetto di contributo le spese documentate e quietanzate per il ripristino dei danni materiali subiti, inclusi eventuali miglioramenti volti a garantire maggiore sicurezza.

Il sindaco Brugnaro ha sottolineato l’importanza di questo intervento, evidenziando il desiderio dell’Amministrazione di essere vicina non solo dal punto di vista economico, ma anche psicologico, a coloro che hanno subito tali episodi dannosi. “Subire un furto rappresenta una ferita”, ha dichiarato il Sindaco, ribadendo l’impegno dell’Amministrazione nel fornire un aiuto concreto a chi è stato colpito.

Il contributo, pari al 50% delle spese documentate e quietanzate, potrà arrivare fino a un massimo di 2.000 euro per sinistro, nel caso in cui i danni non siano coperti da garanzia o polizza assicurativa. Questo intervento, sebbene non risolva completamente il problema, si configura come un passo importante verso la ripresa delle attività danneggiate e dimostra il costante impegno dell’Amministrazione a sostenere la comunità locale.