“A scuola di legalità”: un nuovo appuntamento per gli studenti

MESTRE – Proseguono gli incontri tra la Polizia locale e gli studenti delle classi terze medie dell’Istituto comprensivo di via Cappuccina “Caio Giulio Cesare”, grazie al progetto “A scuola di legalità”, promosso dagli Assessorati comunali alla Sicurezza e alle Politiche educative, in collaborazione con il Comando della Polizia locale di Venezia. Il progetto, che verrà poi riproposto anche in altre scuole del territorio, è rivolto agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado e la sua finalità è di accompagnare i ragazzi in un percorso formativo che li renda responsabili nelle proprie scelte di vita futura, anche attraverso la conoscenza del ruolo della Polizia locale quale punto di riferimento per i cittadini sul territorio.

Una lezione teorica e pratica per i ragazzi

Dopo l’incontro della scorsa settimana, durante il quale gli alunni hanno assistito ad una lezione teorico e pratica con gli agenti del Nucleo operativo Città di Terraferma e del Nucleo Unità cinofila e con il cane antidroga Coco, questa mattina hanno visitato la sede del Comando generale all’isola del Tronchetto. Qui i ragazzi hanno visto la Centrale operativa di videosorveglianza, le aule per la formazione, l’area di contenimento, la palestra e il laboratorio forense, accompagnati dagli assessori comunali alla Sicurezza e alle Politiche educative, rispettivamente Elisabetta Pesce e Laura Besio, dal responsabile del Gabinetto del comandante e Affari generali, Gianfranco Zarantonello, e da altri agenti della Polizia locale.

Le fasi del progetto

Il progetto si sviluppa in 3 fasi: innanzitutto la raccolta delle informazioni dagli alunni sulla loro percezione del senso della legalità e il rispetto delle regole, poi l’incontro con gli agenti, per affrontare le tematiche del percorso formativo, quali il ruolo e le competenze della Polizia locale, il rapporto con le altre forze dell’ordine, gli strumenti in dotazione agli agenti. Infine, il terzo e ultimo step, la visita guidata alla sede della Polizia locale al Tronchetto.

“Per i ragazzi si tratta di un momento molto significativo – hanno spiegato gli assessori Pesce e Besio – perché, con l’aiuto degli agenti, hanno avuto modo di conoscere da vicino il lavoro della Polizia locale. In particolare hanno visto come funziona il complesso sistema di telecamere di sicurezza della città, delle segnalazioni e degli interventi. Hanno potuto conoscere le strumentazioni che vengono utilizzate per analizzare, ad esempio, il contenuto di uno smartphone o identificare un documento falso”.