“Sogni di Sabbia”, il 20 agosto ultimo appuntamento con “I Tesori delle Dune”

Sabato 20 agosto ultimo appuntamento con “I Tesori delle Dune – Estate 2022”, l’iniziativa organizzata dall’associazione Noi Dune Alberoni e promossa dalle Città in Festa che si propone di far conoscere e tutelare il patrimonio ambientale degli Alberoni attraverso attività di divulgazione dedicate a bambini e adulti. L’evento conclusivo, intitolato “Sogni di Sabbia”, è rivolto a bambini e ragazzi.

L’appuntamento è alle 16.30 al chiosco Macondo, agli Alberoni. Prenotazione non indispensabile, ma gradita (scrivere a [email protected]). Partecipazione con offerta libera.

Il pomeriggio inizierà con Theodora Baharova e Francesca Casarano che faranno scoprire la creatività della natura e il valore della biodiversità nell’Area Protetta delle dune ai partecipanti, i quali poi saranno guidati a costruire, con materiali naturali forniti dall’organizzazione o raccolti al momento, degli “acchiappasogni”, gli oggetti rituali delle tribù indigene del Nord America.

Al termine del laboratorio bambini e ragazzi potranno esprimere i loro sogni e i loro suggerimenti per la tutela di un ambiente prezioso e fragile come quello delle dune. Noi Dune Alberoni raccoglierà le proposte, con l’intento di dare il proprio contributo per realizzarle. Verrà poi allestita in loco una piccola mostra degli elaborati. L’attività terminerà alle 18.30 circa.