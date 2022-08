Social BeReal

Si pone come antitesi e in controtendenza ai famosissimi Insta e TikTok e piace alla generazione Z onnivora di spontaneità e risolutezza, talvolta lontano dal patinato.

Ma come funziona? Molto semplice e qui non vogliamo fare il verso ad Aranzulla, una volta al giorno l’app manda a tutti gli iscritti una notifica, quando non è ovviamente previsto e via ai 2 minuti fatidici dove pubblicare un foto con la fotocamera rivolta verso l’esterno dello smartphone e un selfie. Il tutto viene viene visualizzato in formato singolo.

Se si pubblica si può guardare anche quello delle altre persone, in caso contrario ci si imbatte in una sorta di embargo da sbloccare alla prossima notifica push.

I feed sono due, uno attinge esclusivamente alla cerchia di familiari e amici come una sorta di Facebook antelitteram e l’altro permette di fare conoscenza con persone casuali.

Filtri? Manco a parlarne e quello che conta alla fine è mostrarsi per quello che si è, in qualsiasi momento, veri.

Quando la notifica arriva arriva, anche a costo di mostrarsi con i bigodini e in vestaglia direbbe la sciura Palmira, casalinga sempre attenta e socialmente BeReal.

Photo by Facebook

Instacult di Mauro Lama