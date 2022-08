L’abbraccio di Zaky ai più piccoli dei piccoli

Solo a guardarlo in foto, se ne percepisce il calore, il conforto, la tenerezza.

La Terapia Intensiva Neonatale del Ca’ Foncello ha un nuovo, insolito, collaboratore. Si chiama Zaky e ha un compito davvero importante: assicurare teneri e avvolgenti abbracci ai più piccoli tra i piccoli per farli sentire protetti e coccolati quando mamma e papà non sono presenti.

The Zaky HUG® è un guanto speciale, donato ieri dalle Associazioni di volontariato “Le Ali di Giò” e “Cuore di Maglia” all’Unità Operativa diretta dalla dott.ssa Paola Lago.

Zaky, che ha abbracciato subito i piccoli ospiti, riesce a far percepire ai neonati calore, contribuendo a rilassarli e a farli sentire protetti.

Il dispositivo aiuta la termoregolazione del piccolo, lo tranquillizza e abbassa il suo livello di stress, facilitando così il lavoro di cura degli operatori sanitari.

Contatto e vicinanza sono fondamentali nell’accudimento dei neonati, specie se prematuri, e in questo senso Zaky rappresenta, letteralmente, una mano in più.

«Queste “mani” – commenta la dr.ssa Lago – sostituiscono, per così dire, l’abbraccio dei genitori quando non sono presenti in Reparto, contenendo e coccolando i neonati. È uno strumento efficace che rappresenta un valido aiuto per il nostro personale infermieristico al fine di tranquillizzare e rassicurare i nostri piccoli pazienti. Grazie di cuore a queste associazioni per la vicinanza che dimostrano alle Terapia Intensive Neonatali del Veneto, lavorando per sostenere e favorire la “care”, il protocollo di cura e accudimento che contribuisce allo sviluppo dei piccoli e facilita le relazioni genitoriali durante il ricovero» conclude la dottoressa.

(le immagini sono tratte dalla pagina Facebook dell’Ulss2 Marca Trevigiana)