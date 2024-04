Al largo della costa veneziana, un uomo si è ferito all’interno della sua barca a vela ed è stato soccorso dai vigili del fuoco, con l’elicottero

Caorle – Un uomo si è ferito al volto mentre era in barca a vela, al largo di Caorle. É stato soccorso dai vigili del fuoco, accorsi in elicottero.

L’incidente

Poco dopo le 14:30, i vigili del fuoco sono intervenuti con l’elicottero Drago 154, a 12 miglia al largo di Caorle per soccorrere un uomo, rimasto ferito al volto. Il sessantenne, mentre si trovava a bordo di una barca a vela di nazionalità austriaca, per cause ancora non note, si è procurato una ferita al volto.

In quei momenti transitava un traghetto di linea che ha provato a prestare soccorso. A causa del mare mosso e del forte vento, oltre i 30 nodi, i soccorritori hanno dovuto desistere e hanno chiamato l’elisoccorso.

Soccorso con l’elicottero

Individuata l’imbarcazione, dal mezzo dei vigili si è calato in acqua un elisoccorritore, raggiungendo a nuoto l’imbarcazione. Dopo il primo soccorso, il ferito è stato imbragato e verricellato insieme con l’elisoccorritore a bordo di Drago 154.

L’uomo, un 60enne straniero, è stato trasferito all’ospedale dell’Angelo di Mestre. Non è in pericolo di vita.

L’uomo forse è stato colpito alla testa dalla base della randa, scattata da una parte all’altra della barca a causa delle raffiche di vento che hanno investito un po’ tutta la provincia.