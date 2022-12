“Snow Mike: microfoni sulla neve”. I telecronisti italiani piu’ famosi alla scoperta delle Dolomiti

Una giornata alla scoperta delle Dolomiti nella versione invernale. Il 13 dicembre dieci telecronisti del mondo della bici, dell’automobilismo e motociclismo vivranno un’esperienza unica nella Ski Area San Pellegrino che permetterà loro di scoprire le bellezze e l’organizzazione del territorio a cui seguirà in serata un incontro pubblico nel Feltrino. La giornata è stata organizzata da PromoFalcade Dolomiti, dalla Ski Area San Pellegrino, dal Consorzio Turistico Dolomiti Prealpi in collaborazione con la Birreria Pedavena.

«L’iniziativa intende legare il mondo della montagna e dello sci in particolare con gli altri sport – spiega Renzo Minella di PromoFalcade Dolomiti – Organizzeremo una giornata sugli sci per far conoscere ai telecronisti i nostri luoghi e lo sport in montagna sulle Dolomiti in modo che, conoscendolo in prima persona, possano parlare di noi. Si tratta di giornalisti di grande livello che hanno molto seguito e diventano degli importanti testimonial».

I giornalisti si sfideranno, dalle 10, in una gara di slalom gigante sulla Ski area del San Pellegrino e nel pomeriggio si sposteranno nel Feltrino dove in serata, alle 20.30, in Birreria Pedavena, si terranno le premiazioni e una tavola rotonda aperta a tutti.

«Sarà un incontro informale dove i telecronisti racconteranno proprio aneddoti ed esperienze vissute durante la propria attività – continua Minella – ci sarà spazio poi per le domande del pubblico». Modererà la serata Camilla Ronchi, giornalista di Sky.

«Siamo felici di ospitare telecronisti di questa caratura – afferma Lionello Gorza, titolare della Birreria Pedavena e Presidente del Consorzio Turistico Dolomiti Prealpi – è un’iniziativa che ci permette di far conoscere il nostro territorio e le sue offerte legate allo sport e alla vacanza attiva. Consolidiamo così il già proficuo rapporto con il Consorzio Promo Falcade e tutta l’area».

I giornalisti presenti: Davide Camicioli, Mauro Sanchini, Carlo Vanzini, Alberto Laurora e Mara Sangiorgio di Sky, Giovanni Zamagni Sky/Gazzetta Dello Sport, Riccardo Magrini di Eurosport, Claudio Rossi di Bike Channel, Paolo De Chiesa della Rai e Alessandro Ballan, Campione del mondo di ciclismo.

L’iniziativa è inserita nel progetto Sport 4×4 e Dolomiti Pure Nature, finanziati nell’ambito del POR/POC FESR 2014-2020.