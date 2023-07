Smantellato l’elettrodotto Fanna-Villabona. Addio ai tralicci sulle case dei moglianesi

MOGLIANO VENETO – È un felice addio quello all’elettrodotto denominato Fanna-Villabona, una vecchia linea che per 6km attraversa un contesto densamente urbanizzato della Città, in molti casi passando sopra alle abitazioni del centro abitato o in aree dall’alto valore strategico, sia dal punto di vista ambientale che dei servizi pubblici.

La dismissione dell’impianto arriva dopo molteplici incontri e istanze supportate da pareri tecnici, avviate già nel 2020 dal sindaco Bortolato. Con questa operazione sarà possibile eliminare il pesante vincolo urbanistico dettato dall’elettrodotto e dare il giusto valore immobiliare alle tante abitazioni e aree della Città prima deprezzate dalla sua presenza.

Sopralluogo del Sindaco Bortolato durante le operazioni di dismissione

«È una soddisfazione enorme vedere il cuore della nostra Città libero da quegli orrendi tralicci. Dopo anni di richieste scritte, pareri tecnici e riunioni, finalmente questo elettrodotto che attraversava Mogliano è in fase di demolizione» le parole del Sindaco Bortolato, poiché «si tratta di un’istanza portata avanti con caparbietà sin dal 2020 a favore dei tanti moglianesi che ora potranno vivere senza fastidiosi tralicci nel proprio giardino e godersi un cielo libero e senza campi elettromagnetici» conclude, ringraziando per il supporto l’Assessore Regionale Roberto Marcato e il Consulente tecnico incaricato, prof. Giovanni Campeol.

Preziosa la collaborazione con la Regione del Veneto, in particolare nella persona dell’Assessore allo Sviluppo Economico Roberto Marcato, che ha inserito l’intervento di demolizione nel protocollo d’intesa con la Società Terna S.p.A., che sta portando al termine lo smantellamento dei tralicci.