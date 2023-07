Protocollo d’intesa tra Marina militare e Università Iuav di Venezia

Accordo di collaborazione tra Marina Militare e l’Università Iuav di Venezia. A siglare l’intesa il capo di Stato Maggiore della Marina, ammiraglio di squadra Enrico Credendino, e il rettore dell’ateneo Benno Albrecht, con la partecipazione del direttore generale Iuav, Alberto Domenicali.

ROMA – L’accordo costituisce per Iuav e Marina Militare un’importante opportunità per collaborare nelle discipline di comune interesse e sviluppare partenariati strategici nei settori dell’urbanistica, dell’architettura, del diritto e della cultura del mare, della sicurezza marittima, della salvaguardia del patrimonio marittimo.

L’intesa si pone anche un importante obiettivo: quello della promozione della ricerca sul tema della rigenerazione, valorizzazione e restauro dell’Arsenale di Venezia e sui possibili usi dei suoi spazi.

Iuav e Marina Militare potranno sviluppare progetti comuni riguardanti il mare, la marittimità e la sostenibilità nelle sue varie declinazioni, le attività e le opere infrastrutturali e le relative tecnologie di interfaccia mare-terra.

Entrambi i partner potranno inoltre mettere a disposizione competenze e know-how per realizzare attività formative: è prevista, infatti, un’offerta di alta formazione post laurea per ufficiali del Corpo del Genio Infrastrutturale della Marina Militare, ma anche la partecipazione di personale militare qualificato in qualità di docente alle attività formative svolte dall’Università Iuav di Venezia.

Gli studenti dell’Ateneo avranno la possibilità di svolgere tirocini curricolari presso le strutture della Marina Militare.

L’ammiraglio Enrico Credendino ha sottolineato che “è un accordo strategico questo, e che permetterà di impiegare in maniera completa e totale le eccellenze delle rispettive organizzazioni nell’ambito della formazione, della ricerca, dell’innovazione tecnologica con particolare riferimento alle infrastrutture, alla pianificazione marittima e al waterfront urbano“.

Per il rettore Benno Albrecht “la firma dell’accordo consolida una partnership importante, inaugurata a inizio del 2023 con la visita della delegazione Iuav al Comando della Marina negli spazi straordinari dell’Arsenale di Venezia. Iuav è al servizio delle Amministrazioni dello Stato per offrire progettualità e soluzioni di ampio raggio sulle trasformazioni del territorio, sulla messa in sicurezza delle coste e sul recupero di infrastrutture storiche, nella conservazione e valorizzazione del nostro patrimonio edilizio. Abbiamo inoltre sviluppato un importante tema di ricerca sulla pianificazione marittima, grazie al quale siamo stati incaricati di fornire supporto tecnico e scientifico alla redazione del Piano Spaziale del Mare per l’Italia. Ma soprattutto, questa collaborazione tra università e Marina Militare segna un incontro inedito di mondi e competenze da cui possono nascere sinergie interessanti anche sul piano della formazione professionale. Ci aspettiamo grandi progetti comuni“.