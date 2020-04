Situazione dei ricoveri all’11 sera negli ospedali della provincia di Venezia

Situazione dei ricoverati per coronavirus negli ospedali della provincia di Venezia nella sera dell’11 aprile: 206 ricoverati di 41 in terapia intensiva.

Nello specifico: ospedale all’Angelo di Mestre 41 ricoverati di cui 13 in terapia intensiva,

All’ospedale Ss Giovanni e Paolo di Venezia 18 ricoverati di cui 6 in terapia intensiva,

All’ospedale di Mirano 8 ricoverati di cui 6 in terapia intensiva,

All’ospedale di Dolo 93 ricoverati di cui 10 in terapia intensiva,

All’ospedale di Chioggia 1 ricoverato, all’ospedale Villa Salus di Mestre 47 ricoverati,

All’ospedale di san Dona 1 ricoverato, all’ospedale di jesolo 45 ricoverati di cui 6 in terapia intensiva, nella Casa Rizzola di San Dona 9 ricoverati.

In provincia di Venezia 1.931 tamponi positivi, più 48 rispetto a ieri.

