Silca Ultralite Vittorio Veneto d’argento con Rebecca Gava ai tricolori giovani di duathlon

Silca Ultralite Vittorio Veneto ancora protagonista ai campionati italiani di duathlon. Ieri, sabato 22 aprile, a Magione (PG) la società guidata dal presidente Aldo Zanetti è salita nuovamente sul podio tricolore della rassegna dedicata ai giovani. I body del team trevigiano si sono colorati d’argento con Rebecca Gava, la quindicenne di Carpesica di Vittorio Veneto, studentessa al primo anno al liceo scientifico Flaminio di Vittorio Veneto, alla sua quinta stagione nel triathlon, appassionata di mountain bike e protagonista anche nell’atletica leggera (mezzofondo).

MAGIONE – Una gara da protagonista per la studentessa modello (con una media tra l’8 e il 9), che ha saputo gestire forze e tattica lungo le tre frazioni di corsa a piedi (2 km), ciclismo (6 km) e corsa a piedi (1 km). Dopo il primo tratto a controllare nelle prime posizioni, Gava è uscita un po’ attardata dalla zona cambio, recuperando però in brevissimo tempo il gap. Dalla T2 (la seconda transizione, da bici a corsa) la 15enne è uscita quarta, ma dopo poche centinaia di metri ha iniziato la sua rincorsa per il podio. Per lei il secondo posto, a soli due secondi dalla vittoria, con il crono di 21’52”, dietro alla riminese Carlotta Verde (TD Rimini; 21’50”).

Molto positivo l’andamento generale di Silca Ultralite Vittorio Veneto, con, tra gli altri, il sesto posto di Riccardo Cenedese (Youth A), il 12esimo di Giulia Secchi (con le altre Youth B, Giulia Meneghetti, 14esima ed Elisa Maria Cicchini, 22esima). Tra le Junior, 18esima Agnese Passone. Nelle gare promozionali dedicati ai Ragazzi, decimo posto di Maria Lazzari.

“Che bella soddisfazione questa medaglia di Rebecca – commenta il presidente di Silca Ultralite Vittorio Veneto, Aldo Zanetti – un argento davvero meritato per la nostra Youth A, che premia il suo impegno ma che è anche vanto per tutta la squadra dei nostri giovanissimi, che stanno crescendo bene non solo in ambito prettamente sportivo. Anche il fatto che Rebecca, come altri nostri atleti, sia una studentessa modello, non fa altro che confermare quello in cui crediamo: lo sport è scuola di vita e non solo di agonismo. Da sempre cerchiamo di insegnare ai nostri atleti, che prima di tutto sono ragazzi, l’impegno sia nello sport, con la presenza puntuale agli allenamenti, che a scuola, con l’organizzazione per riuscire a studiare in maniera proficua. La medaglia di Rebecca è la medaglia di tutto il gruppo, una squadra di giovani ragazzini e ragazzine che si divertono a praticare il triathlon e il duathlon, si sostengono l’uno con l’altro e fanno davvero squadra“.

Da segnalare anche la recente vittoria del capitano dei draghetti, Federico Spinazzè, che dopo essersi messo al collo a inizio marzo, la medaglia di campione italiano assoluto di duathlon cross, nei giorni scorsi ha primeggiato nel rinomato Iron Tour, circuito a tappe nell’Isola d’Elba dedicato al triathlon cross. Per lui è inoltre arrivata la convocazione per vestire la maglia azzurra ai campionati mondiali multisport che si svolgeranno a Ibiza, in Spagna, dal 29 aprile al 7 maggio. Il 24enne coneglianese sarà impegnato nel triathlon cross, specialità dove vanta l’oro iridato under 23 conquistato nell’ottobre 2021.