Nuoto. Stilelibero Preganziol ai vertici nazionali

I campionati Italiani assoluti di Nuoto sono una vetrina importante per tutti gli atleti che, avendo acquisito i tempi, vi partecipano e nell’edizione 2023 di Riccione la Stilelibero Preganziol-Team Veneto, società associata alla Lisporteam360, ha raggiunto gli obiettivi prefissati. La squadra, composta da 9 atleti, guidata dal coach Andrea Franconetti e dal direttore tecnico Luca Lucchetta , ha conquistato un posto nella finale A, 5 finali B, 5 finali giovani , 10 personal best , 6 record sociali ed altresì ottenuto i tempi di qualificazione per gli Europei juniores di Belgrado con tre atleti.

FEDERICO MAO. In entrambe le gare, 200 e 400 stile libero, conquista la finale juniores. Si classifica primo nella finale giovani dei 200 e secondo in quella dei 400 con due personal best che gli valgono anche il diritto di convocazione ai europei juniores di Belgrado in programma a luglio.

ANNA PORCARI. La campionessa Mondiale Juniores in carica nei 200 farfalla ottiene il tempo per gli Europeri Juniores Di Belgrado. Le sue prestazioni le valgono la finale B nei 100, dove si qualifica quarta, e la finale A ni 200, dove conclude sesta assoluta.

CRISTIANA STEVANATO. Personal best nei 100 stile libero e primo posto della finale giovani conquistato con il tempo per gli europei juniores di Belgrado.Bella prestazione anche nei 50 stile libero gli vale la qualificazione alla finale B.

SIMONE SILVERI. Con un personal best ha partecipato alla finale giovani classificandosi 4° con doppio e record sociale .

EMMA SCOMPARIN. Conquista ben due finali B. Nei 50 dorso ottiene subito il suo personal best in qualificazione che poi ritocca ulteriormente in finale classificandosi quinta. Nei 50 stile libero invece è terza.

AGATA AMBLER. Nei 50 stile libero migliora il suo personal best, e si classifica prima in Finale B.

FRANCESCO CEOLIN. Nei 100 stile libero domina la sua batteria migliorandosi sensibilmente e ottenendo il suo personal best.

SOFIA LOSIGGIO. Migliora il suo personal best nei 50 rana

SOFIA AMBLER. Ottiene il suo tempo obiettivo nei 100 stile libero.

Oltre alle gare individuali da segnalare le tre staffette.

La 4×100 Stile Libero con Agata Ambler, Cristiana Stevanato e Anna Porcari si classifica 5° assoluta

La 4×200 Stile Libero maschi con Federico Mao e Simone Silveri ottiene il decimo posto.

La 4×100 Mista femmine con Agata Ambler é ottava