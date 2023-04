La storia della persecuzione dei cristiani: 10 fatti salienti che non si possono dimenticare

Il 23 aprile di ogni anno si celebra la Giornata Internazionale dei Cristiani Perseguitati nel Mondo, un’importante occasione per riflettere sulle varie forme di persecuzione cui sono soggetti i cristiani in diverse parti del mondo.

La persecuzione dei cristiani è un fenomeno che ha radici antiche, risalenti ai primi secoli della cristianità. Nel corso della storia, i cristiani sono stati perseguitati in vari modi e in diverse parti del mondo, a partire dalle persecuzioni dell’Impero Romano fino alle persecuzioni attuali nei paesi dove i cristiani sono una minoranza religiosa.

Nell’antica Roma, i cristiani erano perseguitati per la loro fede, considerata come un’offesa agli dèi romani e alla religione ufficiale dell’Impero. Molte furono le torture e le esecuzioni cui furono sottoposti i cristiani, tra cui la crocifissione e la morte nei circhi romani, dove venivano fatti combattere contro animali feroci.

Anche nel Medioevo, i cristiani subirono persecuzioni, soprattutto durante le Crociate e l’Inquisizione. Nel corso della storia moderna, i cristiani sono stati perseguitati in diverse parti del mondo, come in Cina, dove il governo comunista ha represso la Chiesa cattolica e protestante, e in Medio Oriente, dove i cristiani sono stati perseguitati dai gruppi terroristici islamici.

Oggi, milioni di cristiani in tutto il mondo vivono in paesi dove la loro fede è perseguitata. Vengono discriminati, imprigionati, torturati e uccisi a causa della loro fede. La Giornata Internazionale dei Cristiani Perseguitati nel Mondo è importante perché ci ricorda l’importanza della libertà religiosa e della difesa dei diritti umani fondamentali.

In questa giornata, dobbiamo riflettere sulle sofferenze dei nostri fratelli e sorelle cristiani perseguitati e chiedere alle autorità di tutto il mondo di proteggere la loro libertà di culto e di credo. Dobbiamo anche pregare per loro e per coloro che li perseguitano, affinché la pace e la giustizia possano regnare in tutto il mondo. Solo così potremo costruire un mondo in cui la libertà religiosa e i diritti umani siano rispettati per tutti

I 10 fatti più salienti della persecuzione dei cristiani

Nel I secolo, l’Impero Romano perseguitò i cristiani considerandoli una minaccia per la religione ufficiale e per l’autorità imperiale. Durante le prime persecuzioni, i cristiani furono imprigionati, torturati e uccisi nei circhi romani. Nel 313 d.C., l’Imperatore Costantino promulgò l’Editto di Milano, che sanciva la libertà di culto per i cristiani. Nel Medioevo, l’Inquisizione fu istituita dalla Chiesa cattolica per indagare e punire i dissidenti religiosi. Nel corso delle Crociate, i cristiani ebrei e musulmani furono perseguitati dai crociati. Nel XVIII secolo, la Rivoluzione francese decretò la soppressione della Chiesa cattolica e la distruzione dei luoghi di culto. Nel XX secolo, il governo comunista cinese ha perseguitato la Chiesa cattolica e protestante, imprigionando e uccidendo molti cristiani. Durante la Seconda Guerra Mondiale, i cristiani ebrei furono perseguitati e uccisi dai nazisti. Nel 2014, il gruppo terroristico islamico ISIS ha perseguitato i cristiani in Siria e Iraq, uccidendo e deportando migliaia di persone. Oggi, milioni di cristiani in tutto il mondo subiscono persecuzioni a causa della loro fede, soprattutto in paesi come la Corea del Nord, l’Afghanistan e la Nigeria.

Petizione promossa da Change.org

E’ stato l’Ordine Pauperes Commilitones Christi Templique Salomonis – V.E.O.S.P.S.S. – MCXVIII ha decretare questa giornata del 23 Aprile “Giornata Internazionale dei Cristiani Perseguitati nel Mondo” con la richiesta alle organizzazioni internazionali, nonché ai singoli Stati, di adottare e promuovere questa data come simbolo di pace e memoria perpetua.

A questo link puoi firmare la petizione per promuovere la diffusione di questa giornata: LINK