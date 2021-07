Signora scomparsa a Udine rintracciata dalla Polizia locale in piazza San Marco

Una signora di 69 anni, residente in provincia di Udine, è stata ritrovata nella tarda serata di ieri, mercoledì 14 luglio, da una pattuglia della Polizia locale in piazza San Marco, a Venezia. La scomparsa della donna era stata denunciata dalla figlia in mattinata, dopo due ore di ricerche infruttuose.

La donna, che intorno alle ore 22 aveva ricevuto una prima assistenza dal cameriere di un bar della zona, è stata poi accompagnata dagli agenti a cena. Avvisata dalla Polizia locale del ritrovamento, la figlia della sessantanovenne ha raggiunto la madre a Venezia. A poca distanza dal luogo in cui è stata rintracciata la signora, sotto le Procuratie nuove vicino al campanile di San Marco, è stato rinvenuto anche lo zaino di sua proprietà con all’interno documenti, carte di credito, chiavi, occhiali, passaporti scaduti e altri effetti personali. Non è noto con quali mezzi di trasporto la donna sia arrivata in città.