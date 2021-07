Regione. I Vigili del Fuoco in missione in Belgio per soccorrere alluvionati

Missione internazionale di protezione civile in Belgio per 12 vigili del fuoco partiti ieri sera alle 22:00 dall’aeroporto Marco Polo di Venezia per prestare soccorso per l’alluvione che in queste ultime ore ha colpito il Nord Europa.

I soccorritori, tutti qualificati per operare in ambiente acquatico alluvionale, provenienti dai comandi di Venezia, Padova, Treviso e della direzione interregionale si stanno imbarcando sul C 130 J dell’aereonautica Militare per raggiungere Liegi.

Imbarcati a bordo dell’aereo militare anche i mezzi fuoristrada e una serie di gommoni per il soccorso alluvionale. A salutare i vigili del fuoco in partenza il direttore interregionale dei vigili del fuoco Loris Munaro e il comandante vicario di Venezia Calogero Barbera.

