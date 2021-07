Grandi navi dal 1 agosto escluse da Venezia. Compagnie americane no a Marghera. Danni e posti lavoro in pericolo

La notizia è che dal primo agosto le grandi navi con oltre 25 mila tonnellate di stazza lorda non potranno passare davanti a San Marco e transitare per la Giudecca.

Il decreto legge è stato approvato e voluto da Mario Draghi. E’ una decisione epocale attesa da anni e particolarmente apprezzata dall’Unesco.

Il decreto prevede anche risarcimenti a coloro che subiranno danni da questa decisione e fondi per creare approdi a Marghera.

Naturalmente il decreto legge in questione ha suscitato reazioni negative in alcune compagnie di navigazione. La Royal Caribbean e la Norwegian hanno deciso che non andranno a Marghera in assenza di condizioni di sicurezza. A queste due compagnie vanno aggiunte le navi di lusso.

Conseguenza alcune centinaia di milioni di euro provenienti dal mondo delle crociere non entreranno più, con migliaia di posti lavoro in pericolo.

Per il momento la realtà è che Marghera così com’è oggi non può accogliere le grandi navi escluse dal passaggio per bacino di San Marco. Necessita la sistemazione delle banchine e l’escavo del Canale dei Petroli.

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti