Si cercano ancora tre ragazzi in Friuli

Sono riprese questa mattina le ricerche dei 3 ventenni dispersi sul fiume Natisone, in località Premariacco, in provincia di Udine

Si sono abbracciati per cercare di resistere alla corrente, insieme. Erano su una specie di isolotto sul fiume Natisone, dove è vietato il bagno proprio per la pericolosità delle piene improvvise. E il Natisone li ha trascinati via.

I tre ragazzi sono Patrizia Cormos, 20 anni, Bianca Doros, 23, e il suo fidanzato di 25 anni. Patrizia vive con la famiglia a Basaldella di Campoformido, a pochi passi da Udine. É una studentessa al secondo anno dell’Accademia di Belle Arti Tiepolo, corso di Interior design di Udine.

Bianca Doros era arrivata da pochi giorni dalla Romania a Udine per trovare i genitori che vivono qui, nel nostro Paese. Il fidanzato di Bianca è originario della Romania e residente in Austria.

“Non ci sono al momento notizie dei tre ragazzi dispersi a Campoformido in Friuli dopo esser stati travolti dalla piena del torrente Natisone – ha scritto in un post il Presidente del Veneto Luca Zaia – La speranza di trovarli vivi è sempre rimasta accesa. Seguiamo le ricerche con apprensione, nell’attesa di una buona notizia”.