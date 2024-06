Il ministro alla Disabilità Alessandra Locatelli a Mogliano

Ha visitato all’istituto Gris il laboratorio di pasticceria “addolciamo l’autismo”

MOGLIANO VENETO – Il ministro alla Disabilità Alessandra Locatelli ieri pomeriggio, 31 maggio 2024, all’istituto Gris di Mogliano, presso il laboratorio di pasticceria “Addolciamo l’autismo”. È stata una visita importante, quella del ministro Locatelli, nel laboratorio dove i ragazzi autistici hanno il loro spazio e possono svolgere la loro attività per un inserimento nella vita sociale e lavorativa. Presenti all’incontro la Presidente ANGSA Treviso Stefania Ruggiero, da cui è nato il progetto di pasticceria “Addolciamo l’autismo”, che ha svolto il ruolo di padrona di casa, l’assessore alla Sanità e ai Servizi Sociali della Regione Veneto Manuela Lanzarin, il Direttore generale dell’ULSS 2 Francesco Benazzi, il Sindaco di Mogliano Davide Bortolato, il Commissario Straordinario dell’Istituto Gris Enrico Specchio e il Direttore Giorgio Pavan, il Direttore dei Servizi Socio Sanitari Roberto Rigoli, la dottoressa Annalisa Basso, coordinatore del Centro di Riferimento Autismo ULSS2. Presenti inoltre molti politici della Lega in ambito locale, regionale ed europarlamentari.

Il Ministro per le Disabilità ha sottolineato: “Siamo in un momento storico in cui vogliamo fare un grande salto di qualità e cambiare. Cambiare significa progetto di vita, significa cambiare quello che si è sempre fatto sino ad oggi: non più le singole prestazioni ma un progetto di accompagnamento per la vita della persona”.

“Sono convinta che dobbiamo essere uniti a tutti i livelli istituzionali, con il mondo del Terzo Settore e con il mondo privato e del privato sociale, per andare in questa direzione, per rafforzare le nostre comunità, investire sul futuro e sul diritto alla felicità di ogni persona”.

Che cos’è l’Autismo



Il 20 aprile 2024, al Centro Congressi dell’Hotel Majesty di Bari, si è tenuto il convegno “Autismo: un nuovo paradigma per l’inclusione e per la valorizzazione della persona”, organizzato dal Ministero per le disabilità, che ha visto la partecipazione di illustri relatori del mondo scientifico e associativo. I vari interventi hanno sottolineato la necessità di valorizzare i talenti e le competenze delle persone con disturbo dello spettro autistico, soprattutto incentivando la concreta partecipazione alla vita civile e sociale nei contesti di vita attraverso l’interazione con il territorio.

L’autismo, o disturbo dello spettro dell’autismo (dall’inglese Autism Spectrum Disorders, ASD), si riferisce a un’ampia gamma di condizioni caratterizzate da varie sfide con abilità sociali compromesse, comportamenti ripetitivi, e, molto spesso, assenza di verbalizzazione. Quello che è ormai assodato è che non c’è un solo autismo, ma molti sottotipi, la maggior parte influenzati da una combinazione di fattori genetici e ambientali, che ne determinano la gravità. Poiché l’autismo è un disturbo dello spettro, ogni persona con autismo ha una serie distinta di punti di forza e sfide da vincere.

Anche nella Marca i casi di autismo sono in forte crescita. Ad oggi, in provincia di Treviso, i casi complessivamente gestiti dai Servizi per l’età evolutiva dell’Ulss 2 sono circa 1.150, mentre i casi afferenti ai Servizi per l’età adulta che hanno diagnosi di autismo sono circa 450. Al fianco degli investimenti, serve una rete di servizi e di capacità di presa in carico delle richieste.

Altro punto importante è lo sviluppo di progettualità e la diagnosi precoce dei disturbi autistici, grazie a un lavoro di squadra sia nel territorio che in ospedale. Lo sforzo deve essere prima di tutto delle istituzioni per rendere più facile la vita delle persone e delle famiglie. La vera sfida è fare capire a tutti che la disabilità non è di una persona, non è della sua famiglia ma è una responsabilità dell’intera collettività.

Alcuni dati

Su 4.369 alunni con diagnosi di autismo oggi frequentanti le scuole del Veneto, ben 963 sono studenti delle scuole trevigiane, di cui 113 alle scuole dell’infanzia, 456 alle scuole primarie, 210 alle scuole secondarie di primo grado e 184 alle scuole secondarie di secondo grado. Inoltre, risultano diventare adulte 58 persone con autismo nel 2024, 56 nel 2025, mentre nel 2026 saranno 50 le persone che passeranno dall’età evolutiva all’età adulta e che si aggiungeranno ai molti utenti con autismo già in carico ai servizi dell’Ulss 2.