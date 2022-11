Sei medaglie per la Casearia Carpenedo al World Cheese Award

Sono mesi di grandi e ripetuti risultati per La Casearia Carpenedo, che mantiene salda la sua posizione privilegiata sui podi dei grandi concorsi internazionali di settore.

Dopo i due ori mondiali ottenuti all’International Cheese&Diary Award a Nantwich (UK) infatti, arrivano ora ben sei altri riconoscimenti di pregio dall’edizione 2022 del WORLD CHEESE AWARDS, il concorso internazionale di formaggi più prestigioso e riconosciuto al mondo, tenutosi a Wales in Galles, che quest’anno ha raggiunto il record di oltre 4000 formaggi in gara da 42 paesi.

Questa volta sul podio gli storici formaggi ubriachi; un argento rispettivamente all’ Ubriaco al Raboso e al BaroneRosso al Barbera d’Asti, unbronzo all’Ubriaco al Prosecco, mentre un inedito premio, medaglia di Bronzo, é stato assegnato per la prima voltaal Perlagrigia sotto cenere al Tartufo, altro storico formaggio aromatizzato. Una grande riconferma infine alle punte di diamante dell’azienda trevigiana, gli iconici erborinati BLU61®, affinato al Raboso Passito e BASAJO®, erborinato di latte crudo ovino affinato in pregiato vino passito bianco e uva passa, entrambi premiati con medaglia di Bronzo.

“La nostra forza sta in una squadra solida che lavora in armonia – commenta Alessandro Carpenedo – e dove ciascun ruolo gioca una parte fondamentale nel raggiungimento dell’eccellenza.”

Dietro a simili risultati c’é un lungo percorso di crescita, un expertise di oltre 60 anni nell’arte dell’affinamento per la quale l’azienda é stata pioniera ed oggi resta il primo laboratorio riconosciuto in Italia. Una storia di grande artigianalità che parte dalle antiche tradizioni contadine e con profondo rispetto e selezione della migliore materia prima, sa proiettarsi in avanti intrecciandosi con un continuo lavoro di ricerca e sperimentazione.