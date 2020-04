Scuola di danza “Pas de Danse 2.0” di San Stino di Livenza

Proseguiamo nella presentazione delle scuole di canaza curata dalla nostra lettrice Maria Meoni, organizzatrice di eventi.

La scuola di danza classica e moderna “Pas de Danse 2.0”, presente a San Stino di Livenza dal 1995, è nata sotto la direzione artistica di Chiara Marian, insegnante e coreografa di danza perfezionatasi presso l’Accademia Vaganova di San Pietroburgo, ed ora è diretta da Giada Artuso. Grazie alla professionalità di tutte le insegnanti, offre un’elevata preparazione e qualità tecnica tanto da permettere a numerosi suoi allievi di inserirsi nelle più importanti Accademie di danza d’Europa come Hamburg Ballet, John Cranko Schule e La Scala, dove, oltre ad altri allievi, lo scorso anno è stata ammessa anche Melissa Dobrozi di soli 12 anni. Molti dei nostri allievi sono inoltre stati ammessi al Liceo Coreutico di Udine, dove hanno continuato il loro percorso professionale: in particolare Riccardo Cusin, ora laureando all’Accademia Nazionale di Roma, che già si è distinto come ballerino e ha partecipato a tournèe internazionali e spettacoli televisivi.

All’attività di formazione professionale affianchiamo un’attività di preparazione amatoriale rivolta a chiunque ami la danza e voglia approcciarsi ad essa in modo gioioso e qualificato. Forniamo, pertanto, corsi regolari di propedeutica per bambini a partire dai 3 anni, corsi di danza classica e contemporanea, modern-jazz e ginnastica per adulti. Tutto questo in uno spazio molto ampio e luminoso, dotato di pavimentazione e tappeto idonei.

In linea con lo spirito di Pas de Danse di divulgare e promuovere la danza organizziamo saggi, rassegne nazionali e prepariamo gli allievi ai concorsi, dove riusciamo ad ottenere molti riconoscimenti, borse di studio e premi. Nello scorso anno il gruppo di classico avanzato si è aggiudicato due primi posti, rispettivamente con la coreografia dal repertorio classico “Le sacerdotesse del fuoco” tratta da “Bayadere” e con la coreografia di neoclassico “Ensamble”. L’allieva Pasquon Irene, oggi ammessa a frequentare la scuola professionale “Il balletto” di Castelfranco, si è classificata prima in due concorsi internazionali con la coreografia “Valzer brillante”; diverse borse di studio sono state assegnate sempre nell’ambito di concorsi prestigiosi, a Gloria Vidali e all’intero gruppo di modern avanzato.

Durante l’anno scolastico tutte le allieve della scuola hanno, inoltre, la possibilità di partecipare a stages e corsi di formazione con ballerini e coreografi di fama. In particolare ci avvaliamo della collaborazione di Massimo Dalla Mora, ballerino del Teatro alla Scala di Milano, il quale segue periodicamente i nostri allievi. Nel repertorio classico e nel contemporaneo, invece, gli insegnanti sono coadiuvati dai maestri Tatiana Basili e Luigi Bonincontro, diplomati all’Accademia Nazionale di Roma e docenti presso il liceo coreutico “Uccellis” di Udine. Da quest’anno abbiamo iniziato una bella collaborazione con il maestro Manuel Nardin, che segue gli allievi nel modern e nell’hip hop.

Un importante momento di crescita e formazione per i nostri allievi è la partecipazione a numerose rassegne; in particolare la rassegna DANZA PER VOI, che organizziamo in collaborazione con Arteven da diciotto anni al teatro Pascutto di San Stino, rappresenta un’ottima opportunità di scambio e di confronto, in un clima sereno e amichevole, fra gli allievi delle migliori scuole del territorio.

Da ottobre 2020 la nostra scuola inizierà un’importante collaborazione con MM EVENTS :” Il teatro…incontra”, momento nel quale gli allievi delle scuole potranno incontrare e conoscere le compagnie di danza, studiando con i loro direttori all’interno del nostro teatro.

Per conoscerci meglio ed essere a conoscenza di tutte le attività che proponiamo, potete seguirci sulla nostra pagina facebook ASD-PAS-DE-DANSE oppure su instagram asdpasdedanse.

