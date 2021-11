Scomparsa dell’assessore Silvana Tosi: il cordoglio del sindaco di Venezia

E’ mancata nella notte l’assessore alla Sicurezza del Comune di Venezia Silvana Tosi. Il sindaco Luigi Brugnaro ha voluto ricordare l’assessore con queste parole: “Tutta Venezia piange la scomparsa di Silvana ed io, con il cuore colmo di tristezza, mi unisco al dolore con cui la Città ha appreso questa dolorosa notizia”. Oggi noi tutti non perdiamo solamente un’amministratrice capace, preparata e determinata, ma salutiamo una donna che nella sua vita si è dedicata con tutte le sue energie a difendere le persone più deboli, quelle che sapevano di trovare in lei una persona sensibile, capace di ascoltare e pronta a lottare per trovare loro una sistemazione dignitosa che non li facesse sentire emarginati. Dal primo momento che ho conosciuto Silvana, io appena eletto sindaco e lei consigliera comunale, ho visto nel suo affrontare l’importante incarico la determinazione di chi aveva scelto di fare politica per mettersi a disposizione degli altri. Quella stessa determinazione che mi ha spinto ad affidare a lei le deleghe alla Sicurezza. In questo anno di Amministrazione ha saputo mettere ancora di più a disposizione della Città tutte le sue energie e il suo impegno perché i suoi concittadini sapessero che, nonostante le difficoltà, Venezia è una città presidiata. Cara Silvana, mi mancherà molto il nostro confronto, sempre schietto e sincero. Mancherà molto a me, ai tuoi colleghi di Giunta e a tutte le persone che in questi anni ti hanno conosciuto e ti volevano bene. A tutta la tua famiglia, ai tuoi amici, ai nostri colleghi del gruppo Lega in Consiglio Comunale, arrivi il più sincero e sentito cordoglio da parte di tutta la Città di Venezia e mio in particolare. Ciao Silvana e grazie ancora per tutto quello che hai fatto per la tua Città! Non lo dimenticheremo”. Luigi Brugnaro Sindaco di Venezia