Dal Presidente Mattarella una medaglia per il progetto educativo “Disegni a 1000 mani, Venezia-Beirut”

DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA SERGIO MATTARELLA UNA MEDAGLIA PER IL PROGETTO EDUCATIVO INTERNAZIONALE “DISEGNI A 1000 MANI, VENEZIA – BEIRUT”

Una medaglia, una mostra a Roma in primavera, 30 anni di impegno nel mondo iniziati l’11 novembre 1992 con la consegna del primo disegno in piena guerra a Sarajevo

Il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella ha conferito una medaglia per il progetto educativo internazionale “Disegni a 1000 mani, Venezia – Beirut”. Realizzato in piena pandemia dall’associazione Venezia: Pesce di Pace in collaborazione con le scuole elementari Canal, Cavanis, Gallina, San Giuseppe Caburlotto, Zambelli, Pascoli (Cavallino – Treporti) e l’Istituto Notre Dame du Mont Carmel (Beirut) ha avuto il momento clou lo scorso 12 ottobre ai Giardini Reali. Alla presenza di oltre 200 bambini, insegnanti e autorità è stata inaugurata la mostra “Fogli e foglie al vento, Venezia – Beirut”.

Per lo speciale evento Maria Elisabetta Alberti Casellati, presidente del Senato della Repubblica, ha inviato un messaggio di plauso: “Ho molto apprezzato lo spirito di questa iniziativa, pensata per creare un legame di amicizia tra bambini di diverse culture e religioni durante l’emergenza pandemica, che come noto ha sconvolto la vita scolastica dei più piccoli. I disegni, frutto di un lavoro a più mani degli alunni di Venezia e di Beirut, rappresentano un grande messaggio di speranza. Essi testimoniano come, di fronte a problemi di portata globale, sia possibile costruire ponti di dialogo e solidarietà anche tra realtà molto lontane e diverse”.

“Grande è la soddisfazione per questi riconoscimenti di alto profilo. Proprio oggi (11 novembre, giorno di San Martino) ricorrono 30 anni dalla consegna del primo disegno a Sarajevo in piena guerra”, spiega Nadia De Lazzari, ideatrice del progetto, che in questi giorni ha incontrato a Roma l’Ambasciatrice del Libano Mira Daher. “Ha espresso il desiderio di avere in primavera la mostra Fogli e foglie al vento in Ambasciata perché i disegni dei bambini di Venezia e di Beirut rappresentano l’essenza dell’umanità. Uniti da un’idea geniale il risultato è fantastico: nei fogli di carta ci sono i colori del mondo”.