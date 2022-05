Scherma, Gaia Casale e Vittoria Gasparini bronzo ai Campionati Italiani U14 di Riccione

Dopo le due medaglie nella sciabola conquistate dalle sorelle Fusetti giovedì, ieri sono state le fiorettiste a incrementare il bottino delle sale scherma del Veneto al 58° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini“ – Trofeo Kinder Joy of Moving, i Campionati Italiani Under14 in corso in questi giorni a Riccione.

Sul podio sono salite Gaia Casale di Scherma Treviso nella categoria Ragazze e Vittoria Gasparini del DLF Venezia nella categoria Bambine. Entrambe le atlete si sono classificate al terzo posto.

La gara Ragazze, atlete nate nel 2009, ha rispettato i pronostici della vigilia e ha visto salire sul podio 4 delle prime 5 atlete del ranking della categoria. Gaia Casale, allieva della Maestra Francesca Dalessandri e del Maestro Filippo Cesaro, ha chiuso il girone del mattino con un percorso netto e il quinto posto del seeding dell’eliminazione diretta.

La fiorettista trevigiana non ha incontrato difficoltà negli assalti alle 15 stoccate fino alla semifinale, match in cui ha dovuto lasciare il passo a Maria Elisa Fattori di Jesi (15-6 il risultato). Il successo e il titolo italiano sono andati a Elena Picchi della Fides Livorno, al secondo posto la jesina Fattori, mentre sul terzo gradino del podio, assieme a Gaia Casale, è salita Martina Molteni della Comense.



Nelle Bambine, la prima categoria agonistica della FIS, Vittoria Gasparini del DLF Venezia ha concluso la doppia tornata di gironi con 10 vittorie e una sola sconfitta prendendosi la sesta posizione del seeding dell’eliminazione diretta. Anche per lei sono arrivate una serie di vittorie con un largo margine sulle avversarie, prima della sconfitta in semifinale, anche in questo caso con un’atleta di Jesi, Maria Vittoria Trombetti (10-4 il risultato finale). Maria Vittoria Trombetti si è imposta poi nella finale tutta marchigiana su Fabiola Badiali del Club Scherma Senigallia 10-4. Terzo posto anche per Syria Lambiase del Club Scherma Salerno.

Vittoria Gasparini – DLF Venezia

Oggi a Riccione vanno in scena le gare gli Allievi di fioretto maschile, le Allieve di sciabola femminile, le Ragazze di spada femminile e i Ragazzi di fioretto maschile.

58° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving – FIORETTO FEMMINILE RAGAZZE – Riccione, 13 maggio 2022

Finale

Picchi (Fides Livorno) b. Fattori (Club Scherma Jesi) 15-6.



Semifinali

Fattori (Club Scherma Jesi) b. Casale (Scherma Treviso) 15-6

Picchi (Fides Livorno) b. Molteni (Comense Scherma) 15-14



Quarti

Fattori (Club Scherma Jesi) b. Maiocchi (Club Scherma Lame Oro) 15-2

Casale (Scherma Treviso) b. Fucci (Cus Siena) 15-8

Molteni (Comense Scherma) b. Lazzeri (Club Scherma Pesaro) 15-8

Picchi (Fides Livorno) b. Pasqualino (Frascati Scherma) 15-13



Classifica (72): 1. Elena Picchi (Fides Livorno), 2. Maria Elisa Fattori (Club Scherma Jesi), 3. Martina Molteni (Comense Scherma), 3. Gaia Casale (Scherma Treviso), 5. Amelie Maiocchi (Club Scherma Lame Oro), 6. Gloria Pasqualino (Frascati Scherma), 7. Vittoria Lazzeri (Club Scherma Pesaro), 8. Natalia Fucci (Cus Siena)

58° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving – FIORETTO FEMMINILE BAMBINE – Riccione, 13 maggio 2022

Finale

Trombetti (Club Scherma Jesi) b. Badiali (Club Scherma Senigallia) 10-4

Semifinale

Badiali (Club Scherma Senigallia) b. Lambiase (Club Scherma Salerno) 10-8

Trombetti (Club Scherma Jesi) b. Gasparini (Dlf Venezia) 10-4

Quarti

Lambiase (Club Scherma Salerno) b. Cerullo (Società Scherma Pordenone) 10-6

Badiali (Montimar Senigallia) b. Speciale (Club Scherma Ancona) 10-7

Gasparini (Dlf Venezia) b. Piccini (Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo) 10-7

Trombetti (Club Scherma Jesi) b. Rizzato (Schermabrescia) 10-8

Classifica (79): 1. Maria Vittoria Trombetti (Club Scherma Jesi), 2. Fabiola Badiali (Club Scherma Senigallia), 3. Syria Lambiase (Club Scherma Salerno), 3. Vittoria Gasparini (Dlf Venezia), 5. Sara Rizzato (Schermabrescia), 6. Marta Piccini (Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo), 7. Sofia Cerullo (Società Scherma Pordenone), 8. Silvia Speciale (Club Scherma Ancona).