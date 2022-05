Consegnata oggi ai cittadini la nuova pista ciclabile che collega il centro di Silea a Treviso

Il Comune di Silea ha consegnato ai cittadini il nuovo tratto di pista ciclabile che collega il centro del paese, tramite Via Treviso, ai percorsi ciclabili del Comune di Treviso.

L’opera si concretizza in un percorso protetto riservato a cicli e pedoni per un tratto di circa 550 ml, dal parcheggio antistante via Leopardi, fino al percorso eseguito da Veneto Strade srl di superamento della rotatoria di svincolo con la tangenziale.

Il progetto ha tenuto conto delle linee guida date dal Comune di Silea: limitare al massimo la chiusura dei fossati; limitare l’occupazione di aree private; utilizzare sistemi di separazione tra sede stradale e sede ciclabile; migliorare la fruibilità e la sicurezza del traffico stradale e ciclabile.

L’opera, realizzata dalla ditta Euroscavi srl, è stata iniziata a dicembre 2021 e conclusa entro i tempi previsto, per un importo totale di 290.000 euro.

Con questo nuovo tratto, le piste ciclabili realizzate negli ultimi 5 anni arrivano a 3.3 km nell’intero territorio comunale.