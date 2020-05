Scenari post-Covid: tra necessità di una politica industriale europea e la riorganizzazione delle catene mondiali del valore

Anaïs Voy-Gillis* e Edoardo Toffoletto

A differenza della guerra, il virus non distrugge lo stock di capitale fisso, ma semmai, come lo definirebbe il giovane Karl Marx, il capitale vivo: il lavoro umano, che è l’imprescindibile componente di ogni sistema economico, affinché possa continuare il suo ciclo di produzione e consumo, nonché l’unica sorgente di autentica innovazione.

Infatti, come molti analisti confermano, si tratta al contempo di una crisi dell’offerta e della domanda, la cui condizione di possibilità è la vita stessa dell’essere umano. “In guerra giovani e adulti abili si schierano al fronte, non sono al confino domestico insieme ai loro vecchi. Città e infrastrutture vengono polverizzate, oggi risultano intatte. Lo stock di capitale è intaccato, quasi intonso”, scrive Lucio Caracciolo nell’editoriale di Limes di aprile, e continua, “da tempo le guerre non si dichiarano più, si fanno. Per questo, forse, i nostri capi la dichiarano ora che non la facciamo”.

Questioni di stile, le definiva queste Thierry de Montbrial, presidente dell’Ifri, tra la retorica francese e tedesca nell’affrontare la crisi sanitaria: un atteggiamento marziale quello del Presidente della République Emmanuel Macron, e invece una postura altresì olimpica di prudenza e temporeggiamento quella del Cancelliere Angela Merkel. In effetti, il 28 aprile su Eurointelligence si avverte che, nonostante la retorica da Marshall Plan, che sembra moltiplicarsi, quasi che ogni professione ne esiga uno specifico per la propria filiera, è da escludere qualsiasi possibilità che esso possa essere il prodotto di una coordinazione multilaterale. Si corrobora inoltre l’affermazione di Lucio Caracciolo: a differenza del secondo dopoguerra, le nostre economie non sono annientate – “infrastrutture e mercati sono ancora operativi, i flussi finanziari non si sono arrestati. Tuttavia, stiamo affrontando una ristrutturazione dei nostri sistemi economici. Le filiere del valore sono state interrotte e la domanda si è concentrata durante il contenimento sui beni di prima necessità. Il come e il quando della ripresa della domanda e dell’offerta dopo il contenimento determineranno il tasso di default e dei risparmi che testimonieremo. In questo interstizio si definirà il ruolo della potenza pubblica. Ed essa non verrà da fuori dell’Europa”.

In queste pagine si è recentemente cercato di mostrare che questa crisi sanitaria ha essenzialmente accelerato processi già in atto a partire dagli ultimi anni della presidenza di Obama negli Stati Uniti e dalla rocambolesca continuità del governo Merkel in Germania segnata dalla crisi migratoria. Tale accelerazione implica infatti la frammentazione geopolitica dell’ordine mondiale, che sembra sempre più delinearsi come un mondo multipolare, tesi che sempre più conferma il fatto che qualunque stimolo sistemico all’economia europea non può che venire dal suo interno.

Pertanto, si tratta di interrogare e sondare le relazioni tra la frammentazione dell’ordine geopolitico e la riorganizzazione mondiale delle filiere del valore, che si ristruttureranno sempre più secondo il vettore della rilocalizzazione e secondo logiche bilaterali. Come si è cercato di dimostrare più volte questo non è altro che il rivelarsi di logiche che hanno operato ormai da decenni, nonostante la retorica della globalizzazione. Certo,la novità è il vettore di rilocalizzazione implicato dalle ripercussioni economiche e simboliche mondiali della malagestione cinese del virus, essenzialmente per mancanza di trasparenza, come è stato tematizzato in queste pagine da Mattia Sisti.

Fino a qual punto la soluzione alla tendenziale fuga delle imprese dalla Cina può essere la semplice rilocalizzazione? Ma soprattutto come dovranno reagire le imprese a tale riorganizzazione delle filiere del valore? Come si profilerà la relazione tra Stati ed economia?

L’accelerazione di questi processi implica innegabilmente la necessità di una reazione più tempestiva tanto delle imprese e gli attori privati, quanto degli stati in generale, e per quanto ci riguarda degli stati europei. Eppure, come ci garantisce Paul Maurice in un editoriale dell’Ifri, la solidarietà transfrontaliera assistenziale – tra Francia e Germania, ma anche tra Italia e Francia, o Italia e Germania – di forniture mediche e di posti di terapia intensiva per arginare la pandemia si rivela sempre più un palliativo per rimandare la decisione fondamentale sulle vere questioni, quali la riforma della Bce e la conseguente produzione di un vero e proprio debito europeo.

Solo la decisione risoluta su tali questioni può dar luogo a un processo virtuoso a livello europeo che possa permettere a tutti – insieme – al di là di poveri e ricchi o virtuosi e viziosi, cicale o formiche, di costruire un’altra Europa a misura delle esigenze di ciascuno. Come se non bastasse, ad onta della tanto decantata solidarietà, gli austeri giudici di Karlsruhe, riporta in queste pagine Vittorio da Rold, hanno sentenziato segnalando i limiti invalicabili della Bce: va bene il quantitative easing, ma che non superi la partecipazione alla Bce di ogni Stato membro, altrimenti la Bundesbank non parteciperà più all’acquisto di titoli. Il casus belli è ovviamente l’Italia: essa avrebbe una partecipazione del 17%, ma la Bce le ha ad oggi comprato titoli per il 40%. Rispetto alle timidissime aperture segnalate dall’accordo sul Recovery Fund, questa sentenza è il sintomo di un drammatico passo indietro, e al contempo una conferma del risorgere della ragion di stato, in Europa purtroppo ripiegata sui propri interessi nazionalistici di quartiere. In altre parole, è il trionfo della piccola politica. Ma oggi più che mai l’Europa ha bisogno di uno slancio visionario capace di tradursi in realtà.

L’Europa nella metamorfosi del commercio mondiale

Il vero mistero sarà il ruolo della Cina. Prima del virus, l’equilibrio mondiale sembrava assestarsi sulla polarità imperfetta Usa-Cina, poiché sempre instabile e piena di tensioni e aperta all’interazione a geometrie variabili con altri grandi attori geopolitici più o meno proattivi dalla Russia all’Europa, ma anche il Giappone, l’India e il grande continente africano delle sfide geopolitiche attuali e del futuro. Come riporta Alessandra Colarizi su China-Files, la Cina, assieme alle altri grandi potenze, Russia e Usa, si è ben tenuta alla larga dalla raccolta multilaterale di fondi lanciata dall’Ue per far fronte alla pandemia rilanciando forme multilaterali di cooperazione.

Questo è un segno inequivocabile dei tempi.

Si ricordino i grandi proclami cinesi – nelle sedi dei forum internazionali del commercio e dell’economia – di volere sostenere il multilateralismo, perché essi appaiono alla luce dei fatti un grande flatus vocis: la Cina ha versato ad oggi soltanto 50 milioni all’Oms, quando l’Italia in un solo giorno si è impegnata per 140 milioni, per stimolare la ricerca sul covid-19. Ma non solo. Ora, lo scetticismo verso la governance cinese ha e avrà impatti notevoli sullo sviluppo della strategia geoeconomica della Belt and Road Initiative.

Eppure, in un tale contesto, la Cina cercherà sicuramente di approfittare del generale disorientamento. Di fronte al calo della sua stessa domanda interna, essa giocherà il tutto e per tutto tentando di stimolare la propria crescita attraverso i mercati stranieri: sicuramente tramite aggressive scalate attraverso i propri fondi di investimento pubblici in imprese e grandi gruppi occidentali – specie europei – per acquisirne le tecnologie e le idee innovatrici. I gruppi industriali cinesi attaccheranno ugualmente i mercati sui quali sono ancora assenti o comunque poco presenti in Europa come quello nevralgico delle auto elettriche, come è il caso effettivamente in Norvegia, in cui il gruppo cinese BYD ha annunciato che nei mesi avvenire comincerà a vendere le proprie auto elettriche, secondo quanto riporta Le Monde de l’énergie.

Finché l’Europa non modifica le proprie norme antitrust per creare dei campioni europei, che hanno necessariamente un monopolio relativo all’interno del mercato europeo, essa sarà facile bersaglio dell’infiltrazione geoeconomica da parte della Cina. Non basta infatti proteggere le proprie industrie: bisogna sapere anche renderle competitive sui mercati garantendo una migliore qualità ad un prezzo contenuto.

A tal fine, a volte, la costruzione di monopoli relativi europei, non già nazionali, può essere una soluzione. Infatti, se si scruta dietro le quinte del duopolio franco-tedesco si possono percepire quanto la Francia e la Germania – potenti all’interno – si ritrovino disorientate di fronte alle metamorfosi dell’ordine mondiale e tuttavia percorrono ciascuna ostinatamente la propria strategia, rivelando inoltre l’incapacità di sincronizzarsi su un percorso comune.

Dietro le quinte del teatro europeo: le condizioni del tessuto economico francese

L’irruzione del coronavirus è stata sinonimo di molteplici interruzioni delle catene di approvvigionamento e ha sottolineato la dipendenza del sistema produttivo della Francia. Pertanto, sono emerse nell’opinione pubblica francese numerose proposte e riflessioni sulla necessità di rilocalizzare molte attività produttive. Inoltre, durante il periodo di contenimento, afferma Thierry de Montbrial, più del 50% del sistema produttivo francese si è completamento fermato.

Questa situazione di dipendenza è tuttavia il risultato di una scelta che renderà ancora più complesse potenziali rilocalizzazioni. In effetti, il tessuto produttivo francese è stato considerevolmente minato da quarant’anni di deindustrializzazione e ancora più colpito dalla crisi economica del 2008. Negli anni ‘80, è stata fatta una scelta, più o meno implicita, di plasmare la società secondo un modello post- industriale. In una logica di riduzione dei costi, le filiere del valore sono state frammentate: leattività di ricerca e sviluppo (R&D), di marketing e di distribuzione sono state conservate in Europa e i segmenti intermediari della filiera, giudicati poco redditizi, sono stati esternalizzati. Di conseguenza, la produzione è stata in gran parte delocalizzata verso altri paesi, e segnatamente in Asia.

Fino al 2018, in Francia vi era un’impresa di mascherine, con una capacità di produzione annua di 220 milioni di pezzi, che fu tuttavia chiusa dal gruppo americano Honeywell a cui apparteneva per mancanza della domanda. Lo stesso Stato francese acquistava per i propri ospedali le mascherine fuori dall’Europa. Ed ora se ne risente drammaticamente il bisogno. Al punto che si pensa di riaprire lo stesso sito, chiuso appena due anni fa, e di cui si è ormai smantellato completamente l’impianto.

Intanto, s’insinuano misteriosi imprenditori di origine cinese, fra cui Hsueh Sheng Wang, che intende aprire in appena due settimane un impianto di produzione di mascherine nell’Île-de-France, cioè nell’area metropolitana di Parigi.

La Francia si trova quindi in una congiuntura di doppia dipendenza al contempo produttiva e tecnologica. Essa non produce più i beni necessari per la gestione della crisi sanitaria attuale, ma neanche i servizi digitali – le piattaforme digitali, i servizi di videoconferenza, e affini – utilizzati durante questa crisi sono raramente di proprietà francese. Né la Francia, men che meno l’Europa sono riuscite a creare delle imprese leader nel settore dell’economia digitale.

La deindustrializzazione ha ugualmente avuto delle conseguenze sulle competenze e sul savoir-faire: la maggior parte di esse sono state essenzialmente distrutte per la mancanza di una domanda sufficiente a decretarne la redditività.

Altri savoir-faire potrebbero essere distrutti a causa dei rischi concreti di fallimento delle imprese.Sin da ora sono state implementate delle misure nazionali e europee per sostenere le imprese, ma si tratta spesso di prestiti garantiti dallo Stato e di rapporti di addebito quando le imprese si troveranno in una situazione di crisi di liquidità. I fallimenti, i licenziamenti ed ancora l’acquisto geoeconomico di titoli azionari e quote di imprese strategiche e innovatrici da parte di Stati terzi saranno altrettanti elementi che freneranno la ripresa dell’industria francese. I territori francesi già fragili potrebbero “fallire” se le imprese che contribuiscono al loro sviluppo dovessero precipitare.

Il periodo attuale ci offre tuttavia una opportunità per riprendere il controllo delle filiere del valore. Il cammino sarà lungo, costoso e complesso, poiché questa crisi ci insegna anche che un semplice chiodo può avverarsi essenziale per far uscire un prodotto da una fabbrica. Controllare l’insieme di una filiera del valore non è per niente un’evidenza, specie quando i subappaltatori di 2 o 3 grado non si conoscono e sono difficilmente identificabili.

La Germania e le politiche del Kurzarbeit

In un recente incontro sulle strategie francesi e tedesche di fronte al Covid-19, Daniela Schwarzer, direttrice del DGAP (Istituto tedesco di politica estera), indica quanto la Germania consideri sempre più la sua relazione con la Cina in termini geopolitici, cioè con maggiore realismo, nonostante le strette relazioni commerciali.

Come la Francia, anche la Germania non sfugge al disorientamento. E si vede costretta a ripensare la sua diplomazia neutrale fondata sulla mera espansione di relazioni commerciali.

Tutto ciò rende ora l’Italia il paese europeo con la maggiore esposizione e implicazione nelle reti geo-economiche cinesi. Questo non potrà che essere disfunzionale per cavalcare questo piccolo accenno di cambiamento allineandosi seriamente con Francia e Spagna.

A inizio aprile, la commissaria Ursula von der Leyen, proponeva di estendere a livello europeo il modello tedesco delKurzarbeit, programma chiamato SURE, che tuttavia è ancorato ad una linea creditizia condizionante, come si legge sul Frankfurter allegemeine Zeitung, non certo in forma di sussidi. In seguito, il ministro del lavoro tedesco, Hubertus Heil, riporta Die Zeit, a partire da metà aprile ha lanciato la proposta, sostenuto dalla maggioranza dello spettro politico dai Verdi e la Spd al centro cristiano, di aumentare dal 60% (67% per le famiglie) all’80% (87% per le famiglie) l’ammontare della copertura federale al salario dei lavoratori per almeno i mesi di maggio, giugno e luglio.

Infine,si è giunti all’accordo tra le forze di coalizione, riporta Handelsblatt a fine aprile, così il regime del Kurzarbeit aumenterà la percentuale della sua copertura a seconda dei casi in modo progressivo: a partire dal 4 mese la copertura sarà del 70% (77% per le famiglie) e dopo il settimo mese dell’80% (87% per le famiglie).

Tuttavia, l’IG Metall – il sindacato industriale dei metallurgici – spinge affinché la copertura del Kurzarbeit sia elevata già da subito all’80% e che sia mantenuta tale. I numeri sono infatti già allarmanti: il 27% dei loro oltre 2 milioni di iscritti – quindi quasi 600.000 persone – sono attualmente tecnicamente disoccupate e il 57% delle imprese ha ridotto il tempo di lavoro di oltre il 50%. Si pensa che possa diventare la peggiore recessione dal dopoguerra. Soltanto tra Francia e Germania sono ad oggi più di 20 milioni di persone a sostentarsi tramite il Kurzarbeit tedesco o il chomage partiel francese, secondo quanto riporta ilFinancial Times, cioè l’equivalente di un terzo della popolazione italiana è attualmente sotto tali regimi assistenziali.

La necessità di una politica industriale: europea, nazionale e locale

Ciò implica la necessità di pensare non soltanto strumenti macroeconomici, bensì soprattutto atti politici ed istituzionali, che non comportino un semplice differimento dell’inesorabile indebitamento dei sistemi economici ed in particolare delle imprese che sono già a rischio di crisi di liquidità.

Così, si pone necessariamente la questione di una politica industriale a livello europeo. L’Ue dispone attualmente in materia soltanto di una competenza di appoggio agli Stati membri. Tuttavia, essa ha la prerogativa esclusiva per regolare il commercio e la concorrenza. La Commissione europea adotta generalmente una posizione che privilegia la difesa dei consumatori a discapito delle industrie europee. Pertanto, la crisi attuale ci mostra la necessità di pensare una politica industriale europea istituendo veri e propri piani di investimento puntando sulle tecnologie emergenti (cloud, l’intelligenza artificiale, le biotecnologie e così via). Inoltre bisognerà rinforzare ulteriormente i meccanismi di controllo degli investimenti esteri per preservare le industrie innovative dall’imperialismo cinese, che si nasconde dietro i suoi proclami in favore del multilateralismo.

A livello nazionale invece, gli Stati dovranno prendere delle misure di sostegno all’industria nazionale per evitare l’imminente crisi di liquidità e al contempostimolare una domanda per i prodotti nazionali, tramite sussidi e strumenti fiscali che permettano di rendere i prodotti competitivi in termini di prezzo sul mercato nazionale, poiché dopotutto non vi è industria senza la domanda. Infine, le imprese stesse possono cogliere questa congiuntura per

trasformare il proprio modello produttivo: nel progettare la loro ripresa possono immaginare diripensare le loro catene di approvvigionamento per tentare di renderle più locali, comportando così delle esternalità positive sul pianeta. Il che implica che questa congiuntura non comporta necessariamente l’abbandono della questione ambientale. Anzi.

Le imprese dovranno essere più agili, al fine di integrare al contempo ed insieme l’evolversi sinusoidale della domanda e le sfide poste dall’ambiente: e non c’è l’una senza l’altra.

A questo fine, esse possono per esempio introdurre una contabilità che preveda non soltanto di contabilizzare nei passivi – cioè nelle proprie spese di capitali – il proprio impatto ambientale negativo, ma anche di contare tra gli attivi le loro esternalità positive sull’ambiente naturale e umano, cioè sociale e politico.

Si tratta insomma di ripensare radicalmente cosa sia il valore, oltre al suo significato econometrico, come misura antropologica della qualità della vita umana: e le imprese stesse, in quanto soggetti prima antropologici che economici, possono essere i vettori di tale cambiamento.

* Anaïs Voy-Gillis ha conseguito il dottorato all’Istituto Francese

di Geopolitica in geopolitica e geografia industriale ed è attualmente consulente aziendale, e co-autrice, con Olivier Lluansi, di Vers la renaissance industrielle (Edizioni Marie B., 2020), scrive inoltre per diverse testate tra cui Les Echos.

