ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA KINEMA CENTRO DANZA VIA PIO LA TORRE 58 CAMISANO VICENTINO.

Kinema Centro Danza dispone di un ambiente totalmente dedicato alla danza, accogliente ed elegante dove gli allievi possono studiare danza classica e moderna a partire dall’età prescolare fino ai livelli avanzati, con corsi anche per adulti, seguiti da insegnanti qualificati da diplomi di accademie internazionali, che vantano anni di esperienza e riconoscimenti in vari concorsi nazionali ed internazionali.

Oriella Petrachin dirige la scuola da oltre quarant’anni, è diplomata RAD, CIBU e ISTD e si occupa dei corsi di danza classica in collaborazione con Laura Pellizzari, diplomata RAD e Silvia Rinaldi diplomata CIBU e con anni di prestigiosa carriera come ballerina presso la compagnia del teatro “La Scala” di Milano.

Giorgiandrea Tomasi diplomata ISTD, CIBU si occupa dei corsi di danza moderna e delle piccole ballerine dai 3 ai 5 anni.

Il percorso di studio offre la possibilità di sostenere gli esami di danza classica secondo i programmi della Royal Academy of Dance di Londra e dell’Accademia di Balletto Ucraina e di danza moderna dell’ Imperial Society Teacher of Dancing di Londra. Questo garantisce un lavoro serio e monitorato da esaminatori internazionali con obbiettivi raggiungibili sia da chi sceglie un percorso di studio a livello amatoriale sia per quegli allievi che vogliono intraprendere un percorso professionale.

Presso la scuola si organizzano regolarmente stages di perfezionamento con insegnanti di chiara fama, spettacoli, rassegne e partecipazioni a concorsi che offrono agli allievi grandi esperienze formative dal punto di vista espressivo e dell’autostima.

La scuola ha istituito il progetto Kinèma Lab che ha come scopo la preparazione all’ammissione a prestigiose accademie di ragazzi particolarmente dotati di talento e determinazione e che negli anni ha visto numerosi allievi raggiungere questo obbiettivo essendo stati ammessi in accademie quali : Scala di Milano, Teatro dell’Opera di Roma, John Cranko di Stoccarda, Accademia di Balletto Ucraina di Milano, Teatro dell’Opera di Vienna, Tanz Akademy di Zurigo, The Center di Londra, Kataclò di Milano, Bolshoi Ballet Academy.

Viola Gratton, Beatrice Grigolato, Sofia Sinico e Emma Iannì stanno frequentando i corsi presso l’accademia del teatro dell’Opera di Roma. Virginia Meneguzzo alla scuola del teatro alla Scala di Milano, Giorgia Faggionato all’accademia dei kataklò e Anna Berti, Emma Boccaletti e Zoe lorenzato, all’accademia di balletto Ucraina di Milano. Alessia Balbo è stata ammessa con borsa di studio e si è trasferita a Londra all’accademia “The Center “.

Per gli insegnanti Kinèma è motivo di grande orgoglio non solo il successo degli allievi ammessi nelle accademie o che vincono i concorsi, ma anche il raggiungimento del massimo delle potenzialità e del livello tecnico di tutti gli allievi.

Per noi di Kinèma ” la danza è un diritto di tutti”, ognuno deve poter danzare se lo desidera, l’importante è farlo in un ambiente sereno, stimolante e seguito da persone competenti.

