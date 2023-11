San Polo di Piave, taglio del nastro della nuova pista ciclo-pedonale sulla SP 110

Ieri, venerdì 10 novembre, la cerimonia di inaugurazione della nuova pista ciclo-pedonale in via Mioni e via Callarghe sulla SP 110 a San Polo di Piave: l’opera, che favorisce la mobilità sostenibile nel centro abitato e ottimizza anche i collegamenti tra il centro stesso, la zona residenziale e i Comuni limitrofi, è stata finanziata per 245.000 euro dal Comune di San Polo di Piave, con fondi propri del bilancio, e ha goduto del cofinanziamento per 200.000 euro della Provincia di Treviso, nell’ambito dei bandi dedicati alle Amministrazioni locali per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e riqualificazione della rete viaria. Il totale dell’intervento è dunque di 445.000 euro.

SAN POLO DI PIAVE – Hanno preso parte all’inaugurazione Stefano Marcon, presidente della Provincia di Treviso, Nicola Fantuzzi, sindaco del Comune di San Polo di Piave, Claudio Sartor, consigliere provinciale delegato alla viabilità, Gianantonio Da Re, europarlamentare, e Marina Marchetto Aliprandi, deputata della Repubblica. A seguire il momento dei saluti istituzionali, la benedizione dell’opera a cura di don Alberto Dalla Cort, parroco di San Polo di Piave e, subito dopo, il taglio del nastro sulla nuova pista ciclo-pedonale insieme al gruppo degli Alpini di San Polo.

Nel dettaglio, il nuovo percorso ciclo-pedonale ha consentito di riqualificare il tratto stradale in uscita dal centro abitato di San Polo, lungo via Mioni, prolungando la pista a nord, lungo la strada provinciale 110, via Callarghe: gli interventi effettuati hanno permesso così di implementare ulteriormente la percorribilità, a piedi o in bici, del centro storico e delle zone residenziali a beneficio di cittadine e cittadini, che possono ora raggiungere ampie zone del territorio comunale e le aree limitrofe in piena sicurezza dal traffico automobilistico.

“Oggi sono orgoglioso di inaugurare una nuova opera frutto della sinergia tra Provincia e Comune qui a San Polo di Piave, aggiungendo un’altra importante spunta sulla lunga lista di oltre 130 opere di messa in sicurezza e riqualificazione della viabilità che stiamo portando avanti in tutto il territorio in questi anni – sottolinea Stefano Marcon, presidente della Provincia di Treviso – un ampio piano di interventi messo in campo grazie ai bandi di cofinanziamento che come Provincia dedichiamo a sostegno dei Comuni dando contributi che consentono di trasformare in realtà esigenze specifiche di miglioramento della rete viaria segnalate dalle Amministrazioni comunali e raccolte dalle richieste della cittadinanza. Un altro passo avanti per la sicurezza stradale: proprio su questo tema, ricordo che martedì 14 novembre al Sant’Artemio torna la lezione di educazione stradale che dà ufficialmente il via al calendario 2023/2024 degli incontri didattici che la Provincia svolge nelle scuole superiori del territorio: le opere di riqualificazione unite alla consapevolezza dei rischi alla guida sono fondamentali per ridurre il numero degli incidenti”.

“Una giornata di festa oggi per questa importante inaugurazione che consolida ancor di più la proficua collaborazione tra Comune e Provincia: insieme siamo riusciti a mettere a terra e a realizzare questa infrastruttura necessaria per integrare ancor di più il piano di mobilità sostenibile che stiamo attuando a San Polo di Piave – le parole di Nicola Fantuzzi, sindaco di San Polo di Piave – la direzione che stiamo seguendo è quella della messa in sicurezza della viabilità comunale: sono oltre 350.000 euro gli investimenti in programma per le prossime opere, con un occhio di riguardo per gli utenti più deboli. Andiamo avanti su questa linea”.

“La pista ciclo-pedonale che oggi inauguriamo insieme alla Provincia e al Comune di San Polo non è solo una pista, bensì un’opera che offre la possibilità anche alle persone con disabilità di poter usufruire in sicurezza di una infrastruttura che agevola gli spostamenti nel territorio – sottolinea Gianantonio Da Re, europarlamentare – Un plauso dunque per questo nuovo e importante traguardo raggiunto e compiuto”.

“Partecipo con orgoglio a questa celebrazione per il completamento del terzo stralcio della pista ciclo-pedonale a San Polo di Piave – conclude Marina Marchetto Aliprandi, deputata della Repubblica – un nuovo esempio virtuoso di utilizzo sensibile e strategico dei contributi pubblici per la realizzazione di opere che offrono davvero un miglioramento concreto della viabilità, a beneficio del territorio e a tutela dei cittadini”.

Informazioni tecniche. L’opera è stata realizzata dalla ditta CO.EDIL COSTRUZIONI S.r.l. di Meduna di Livenza (TV); RUP dell’intervento il geom. Sergio Giacomin, Direttrice dei lavori l’arch. Francesca Furlanetto. Le fasi di lavoro sono state seguite dalla squadra di ingegneri e tecnici del settore Viabilità della Provincia di Treviso.