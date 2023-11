San Martin a Mojan: la tradizione contadina si mantiene viva

Festa tradizionale contadina con mostra degli animali da stalla e cortile, delle macchine agricole d’epoca, degli antichi mestieri e dei prodotti tipici stagionali.

MOGLIANO VENETO – Nel fine settimana del 4 e 5 novembre, torna la grande festa di San Martin a Mojan, un omaggio alla tradizione rurale e al folklore locale, per onorare le radici agricole e per rivivere i ricordi del passato, con numerose attività sia per bambini che per adulti, con interessanti curiosità e appuntamenti da non perdere.

«Quest’anno l’atteso evento di San Martin a Mojan cresce ancor di più, arrivando ad occupare anche tutta l’area delle Corti Benedettine, che accoglieranno molti espositori di animali da cortile. Un evento che vuole regalare ai bambini la possibilità di avvicinarsi, divertendosi, alla cultura rurale della nostra città. Un momento importante dedicato alle famiglie, reso possibile anche grazie alla grande competenza della Pro Loco e del suo Presidente Renato Bandiziol» dichiara l’Assessore alle Identità e Tradizioni Locali, Enrico Maria Pavan.

«San Martin a Mojan è un momento conviviale dedicato alle famiglie e ai nostri anziani, che possono ritrovare in piazza il sapore del passato. L’evento celebra le tradizioni e la civiltà contadina, cui è legato il nostro territorio, con l’obiettivo di riscoprire la bellezza delle cose semplici e dello stare insieme. Oggi più che mai, il benessere sociale della comunità passa anche da iniziative di questo tipo.» commenta il Sindaco Davide Bortolato, che aggiunge: «È una edizione particolare quella di quest’anno, che si fonde nella mattinata del 4 Novembre con le celebrazioni per il 105° Anniversario della fine della Grande Guerra, Giorno dell’Unità Nazionale. In Piazza Caduti alle ore 11.00 ci sarà la Cerimonia ufficiale con la consueta presenza delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, quest’anno arricchita da trenta figuranti dell’Associazione Argine Maestro Odv e quattro cavalli, che metteranno in scena una rievocazione storica.»

