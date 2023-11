L’azzurro Bamoussa alla Maratonina di San Biagio

Arrivate oltre 600 iscrizioni per la Maratonina di San Biagio in cui sarà presente anche l’atleta azzurro Abdoullah Bamoussa, miglior italiano all’ultima Venicemarathon.

SAN BIAGIO DI CALLALTA (TREVISO) – Anche un azzurro alla 4^ Maratonina di San Biagio. Al via della mezza maratona che domenica 5 novembre tornerà a percorrere le strade del Comune di San Biagio di Callalta (Treviso), ci sarà anche il bellunese Abdoullah Bamoussa, reduce dal debutto nella maratona a Venezia, dov’è stato il migliore degli italiani (ottavo).

Dopo ottimi trascorsi in pista (finalista nei 3000 siepi agli Europei di Amsterdam 2016 e azzurro nella stessa specialità all’Olimpiade di Rio de Janeiro) sfiderà il vincitore dell’edizione 2022, il trevigiano Giacomo Esposito, a sua volta reduce dalla Venicemarathon, dove si è piazzato proprio alle spalle di Bamoussa, e un poker di keniani costituito da Rodgers Maiyo (1h01’56” di record personale), Frederick Kipkosgei Kiptoo (1h02’13”), David Kiplagat Tum (1h03’04”) e Hosea Kiplagat Chemunyan (1h07’19”).

Oltre a Esposito, l’Atletica San Biagio, società di casa, presenterà il gambiano Ousman Jaiteh (1h05’27”), bronzo nell’edizione 2022, il giovane Vincent Dominin, reduce dal sesto posto dei campionati italiani under 23 di Telese Terme e quarto l’anno scorso, e Roberto Fregona, quinto nel 2022. Punta in alto anche Roberto Graziotto (1h08’15”).

Nella gara femminile l’atleta da battere sarà l’etiope Asmerawork Bekele Wolkeba, già argento nella veloce edizione del 2021, accreditata di un record personale di 1h12’10”. Correrà con l’obiettivo del podio anche la vicentina Marta Fabris (1h16’52”). Completano il cast, Camilla Spagnol e due portacolori dell’Atletica San Biagio, Giulia Delgado e Mirela Djurdjevic.

A rischio i record della gara: l’1h06’56” della prova maschile, realizzato nel 2021 dal keniano Edwin Kibet Kiptoo, e l’1h15’42” della competizione femminile, stabilito nello stesso anno dall’etiope Meseret Engidu Ayele.

Oltre 600 i partecipanti, ma le iscrizioni resteranno aperte, presso la segreteria di gara, sino a poco prima del via. Partenza alle 9.30 dagli impianti sportivi di via Olimpia, dove alle 8, come di consuetudine, si terrà la Santa Messa del Maratoneta. La Maratonina di San Biagio è una delle ultime nate nel ricco panorama delle mezze maratone di fine anno, il fiore all’occhiello, in termini organizzativi, dell’Atletica San Biagio, società tra le più attive nel panorama dell’atletica veneta, con una decina di manifestazioni allestite tra pista e strada durante l’anno.

Il percorso

Il percorso della 4^ Maratonina di San Biagio sarà identico a quello delle prime tre edizioni. La partenza avverrà nei pressi della pista di atletica di San Biagio di Callalta, mentre il traguardo sarà posto di fronte al municipio. Il tracciato, dotato di omologazione Fidal di categoria A, sarà una sorta di anello completamente pianeggiante, da percorrere in senso antiorario, che toccherà anche le frazioni di Rovarè, Sant’Andrea di Barbarana, Fagarè e Cavriè.

Un momento particolarmente significativo sarà rappresentato dal transito degli atleti davanti al Sacrario Militare di Fagarè, monumento funebre in cui riposano i resti di oltre 10.000 soldati morti nel corso delle sanguinose battaglie che si combatterono lungo le sponde del Piave tra il 1917 e il 1918.

Iscrizioni

La distribuzione di pettorali e pacchi gara avverrà venerdì 3 (dalle 16 alle 19.30) e sabato 4 novembre (dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 19), presso l’azienda agricola Morandin in via Cavriè a San Biagio di Callalta, e domenica 5 novembre (dalle 7.30 alle 8), presso gli impianti sportivi di via Olimpia (zona partenza) a San Biagio di Callalta. Negli stessi orari, sabato e domenica, sarà possibile iscriversi alla mezza maratona presso la segreteria di gara.

“Seguendo la Maratonina”

Non solo mezza maratona. Domenica 5 novembre torna anche “Seguendo la maratonina”, prova aperta a tutti, a passo libero, sulle distanze di 6,5 e 10 km. Tre eventi in uno per coinvolgere sempre di più il territorio: la mezza maratona per gli appassionati della classica distanza dei 21,097 km e le due prove a carattere ludico-motorio, senza finalità agonistiche, destinate soprattutto a scuole e famiglie. “Seguendo la maratonina” scatterà alle 9.50 nei pressi del municipio. Iscrizioni in zona partenza sino a pochi minuti dal via.