Salute Mentale e adolescenza: Unicef lancia il corso e-learning per professionisti

L’UNICEF lancia oggi due strumenti – il corso e-learning ‘Supporto integrato all’adolescenza e alla transizione all’età adulta’ e il “Kit di espressione e innovazione per adolescenti”- rivolti a professionisti e esperti che operano a supporto della salute mentale e del benessere psicosociale di adolescenti nella delicata fase di transizione alla maggiore età e in contesti d’emergenza. Oggi la presentazione del corso e-learning in un webinar in cui interverranno i referenti UNICEF ed esperti dei tre ordini professionali. La diretta si potrà seguire sui canali YouTube dell’UNICEF a partire dalle ore 17 al link https://www.youtube.com/@unicefitalia/streams.

ROMA – Da una collaborazione con FEDERPED (Federazione Nazionale delle Associazioni Professionali di Categoria per Pedagogisti ed Educatori Socio-Pedagogici), CNOAS (Consiglio Nazionale Ordine degli Assistenti Sociali) e CNOP (Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi), nasce il corso e-learning ‘Supporto integrato all’adolescenza e alla transizione all’età adulta’. L’obiettivo è quello di fornire conoscenze e competenze di base su sei aree tematiche per facilitare la comprensione dei fenomeni riguardanti le problematiche della fascia d’età specifica, il lavoro interdisciplinare e la collaborazione tra professionisti di formazione diversa.

Il corso è strutturato in sei moduli, della durata di 2-3 ore ognuno. I primi tre affrontano l’importanza del coordinamento tra attori e servizi e dell’approccio multidisciplinare in risposta ai bisogni degli adolescenti, i diritti che la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (CRC) riconosce loro, e la prospettiva integrata sull’adolescenza e sulla transizione all’età adulta.

Gli altri moduli offrono invece focus più specifici sulla salute mentale e il supporto psicosociale degli adolescenti, la violenza di genere, e il benessere psicosociale e la protezione dei minori e giovani adulti migranti e rifugiati.

Tutti i contenuti, accessibili anche singolarmente, sono disponibili attraverso la piattaforma online di UNICEF https://www.learningpassport.org/. Il superamento di un test di verifica a fine modulo permetterà di ricevere un attestato di partecipazione e di crediti formativi, laddove previsto dall’ordine o associazione professionale di appartenenza.

Il Kit di espressione e innovazione per Adolescenti è invece uno strumento realizzato dall’esperienza di intervento dell’UNICEF in contesti umanitari e di emergenza, per supportare gli operatori a progettare e realizzare interventi di gruppo rivolti ad adolescenti e giovani in situazioni di rischio e criticità, tra cui conflitti, situazioni di emarginazione sociale, percorsi migratori, emergenze, disastri naturali.

Le indicazioni e le proposte contenute nel Kit consentono di lavorare con ragazze e ragazzi, coinvolgendoli attivamente e creando uno spazio sicuro, accogliente, accessibile e inclusivo di gruppo: il Cerchio di Adolescenti.

Il kit si compone di una guida di approfondimento e un pacchetto di attività con strumenti utili per gestire sessioni di gruppo con gli adolescenti.