Donnexstrada: il servizio che ti accompagna a casa

Se ti senti insicura quando torni a casa da sola la sera, puoi contare su Donnexstrada, che appoggia il servizio di video accompagnamento internazionale @violawalkhome, offerto da V. Srl, Start Up a vocazione sociale coordinato dalla creatrice di DONNEXSTRADA Laura De Dilectis, che si presta ad utilizzare sempre più la tecnologia al servizio della sicurezza delle persone.

Laura De Dilectis che ha deciso di creare una rete di solidarietà femminile per contrastare la paura e la violenza di strada. Il progetto si basa sul lavoro di numerose volontarie, che si alternano in turni di due ore per rispondere alle richieste di aiuto.

Come funziona

Chiunque potrà contattare il canale @violawalkhome per prenotare una videochiamata di accompagnamento. Per prenotare la videochiamata basterà scrivere un messaggio in dm, dove un volontario risponderà confermando la prenotazione e avvierà la videochiamata che ti accompagnerà per tutto il tragitto. Il servizio è offerto in diverse lingue, gratuito e attivo tutti i giorni h24.

Ogni mese, Donnexstrada riceve circa 300 chiamate, soprattutto da ragazze tra i 18 e i 30 anni, ma anche da donne più mature. Le volontarie sono preparate a gestire ogni situazione, anche le più critiche, e a contattare le forze dell’ordine in caso di bisogno.

Donnexstrada non è solo un servizio di sicurezza, ma anche un modo per creare una connessione umana tra donne che si sostengono a vicenda. Le chiamate sono spesso l’occasione per scambiare esperienze, consigli, emozioni. È un esempio di come le donne possano unirsi per difendere i propri diritti e la propria libertà.

Se vuoi saperne di più o diventare una volontaria puoi visitare il sito web www.donnexstrada.it