Rugby, gli azzurri stasera al Monigo di Treviso affrontano il Giappone

Quarto Test Match estivo per la nazionale maschile di rugby di Kieran Crowley, seconda partita casalinga valida per le Vittoria Assicurazioni Summer Nations Series: gli azzurri in campo contro il Giappone allo Stadio Monigo di Treviso oggi, sabato 26 agosto, alle 18.30. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Summer e in chiaro su TV8.

TREVISO – “Il Giappone è una squadra molto ostica. Ha un gioco strutturato molto bene. In attacco sono bravi e sanno sfruttare le opportunità che arrivano in loro favore. Dal punto di vista nostro – ha dichiarato Michele Lamaro nella conferenza stampa pre-partita – dovremo essere sempre lucidi in fase difensiva”.

“Le partite di preparazione al Mondiale sono state diverse tra di loro. Penso in generale dal Sei Nazioni scorso abbiamo trovato la nostra identità. Dobbiamo crescere nel riuscire a non commettere troppe imprecisioni come accaduto nelle ultime partite per poter essere competitivi a qualsiasi livello”.

“Noi sappiamo che in una competizione come ad esempio il Sei Nazioni, dove partecipiamo ogni anno, l’aspetto fisico è importante e riuscire a difendere per tutti gli 80 minuti. Noi vogliamo essere una squadra dinamica e veloce che sfrutta le occasioni che arrivano. Avere coraggio nel mostrare un gioco diverso e offensivo: fa parte della nostra identità e vogliamo farlo con più precisione” ha sottolineato Lamaro.

LUCA ZAIA – “Per noi è un orgoglio ritrovare e ospitare i 34 azzurri della palla ovale nella patria del rugby. L’ultimo test match ufficiale di avvicinamento ai mondiali, che si disputeranno in Francia dall’8 settembre al 28 ottobre. Con Padova e Rovigo, la città di Treviso vanta una grande tradizione e appassiona moltissimi veneti da generazioni: l’incontro di oggi, infatti, rappresenta una grande opportunità anche per i giocatori del Benetton Rugby di mettersi in luce davanti al proprio pubblico”.

“Sono certo che per il tecnico neozelandese, già capo allenatore della Benetton Rugby, sarà emozionate guidare i suoi ragazzi in uno dei campi in cui ha cresciuto numerosi atleti, facendoli diventare uomini e giocatori di alto livello internazionale – prosegue Zaia. Sarà un grande spettacolo quello in scena al Monigo e tutti i veneti, tutti gli amanti di questa disciplina, tiferanno per Crowley e i suoi azzurri, ai quali auguro un forte in bocca al lupo”.

