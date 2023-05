Roland Garros: i migliori tennisti di sempre e tutti i favoriti dell’edizione 2023

Come ogni anno, il palinsesto delle quote Roland Garros 2023 con i pronostici su Betfair offrono le statistiche dei migliori tennisti che partecipano agli Open di Francia, torneo fra i più antichi al mondo dove in lotta ci sono gli atleti più forti a livello internazionale. Questo torneo è il terzo più antico della storia del tennis, per questo è anche uno dei più prestigiosi. Scopriamo quali sono i più forti e tutti i favoriti di questo torneo, oltre alle statistiche all time dei tennisti migliori.



Record all time del Roland Garros

Per la categoria ATP il tennista più vincente è Nadal che ha trionfato in questo torneo 14 volte, di cui 5 consecutive fra il 2010 e il 2014. Al secondo posto c’è Bjorn Borg con 6 vittorie in carriera.



Nella categoria WTA domina le statistiche all time Chris Evert con 7 vittorie, al secondo posto c’è Steffi Graf con 6 trionfi.



Nicola Pietrangeli è il tennista italiano che ha vinto più volte gli Open di Francia, trionfando nel 1959 e nel 1960, mentre nel 1961 è stato battuto in finale.



Elenco degli italiani al Roland Garros 2023

I tennisti italiani che partecipano all’edizione 2023 degli Open di Francia sono Sinner, Musetti, Sonego, Berrettini e Cecchinato, mentre per la categoria WTA scendono in campo Trevisan, Giorgi, Cocciaretto, Paolini, Bronzetti ed Errani.



Categoria ATP: i favoriti per la vittoria del Roland Garros 2023

Tra gli italiani il tennista che potrebbe arrivare in alto nel tabellone è Sinner, in costante salita nel ranking ATP alla posizione numero 8. Le quote tennis sono a favore della sfida tra Djokovic e Nadal, entrambi favoriti alla vittoria, anche Carlos Alcaraz, che attualmente si trova al primo posto del ranking rientra tra i favoriti.



Fra gli underdog spiccano Casper Ruud e Tsitsipas ma la sorpresa di questa stagione potrebbe essere Holger Rune, attualmente al settimo posto del ranking. Tra i tennisti italiani, invece, la sorpresa potrebbe essere Musetti, in costante ascesa nella classifica mondiale di tennis.



Anche se Nadal ha perso posizione nella classifica ATP, quando scende in campo nell’Open di Francia riesce sempre a dare il meglio di sé, infatti, con la vittoria dell’anno scorso ha stabilito un altro record come vincitore più anziano della competizione.





Categoria WTA: le tenniste più forti nel tabellone del Roland Garros

La favorita per la vittoria dell’Open di Francia 2023 è Iga Swiatek, attualmente la giovane promessa del tennis mondiale domina il ranking WTA al primo posto, mentre un’altra favorita considerata come diretta sfidante è l’americana Jessica Pegula, che ha raggiunto il suo miglior risultato in carriera piazzandosi al terzo posto della classifica.



Tra le sorprese ci sono la francese Carolin Garcia, al quarto posto del ranking WTA, ed Elena Rybakina, in costante salita al sesto posto della classifica. Fra le tenniste italiane più promettenti, spiccano Martina Trevisan alla venticinquesima posizione e Camilla Giorgi sul gradino 33 del ranking.