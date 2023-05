Debutta in Veneto il progetto formativo “Milano Cortina 2026”

Ha debuttato questa mattina al Liceo Sportivo G. Galilei di Dolo la prima tappa del progetto formativo nazionale “Milano Cortina 2026”.

DOLO – Il progetto formativo nazionale “Milano Cortina 2026” questa mattina ha debuttato in Veneto, con la prima tappa veneta del tour nazionale al Liceo Sportivo G. Galilei di Dolo. Hanno partecipato alla mattinata formativa sui Giochi Olimpici invernali, con oltre duecento studenti, il responsabile Education Fondazione Milano Cortina Domenico De Maio, il Presidente CONI Veneto Dino Ponchio, il Dirigente Scolastico del Liceo Galilei Luigi Carretta, la direttrice Its Turismo Veneto Enrica Scopel, il Governatore del Panathlon del Veneto Giuseppe Falco, il Consigliere Regionale Roberta Vianello.

“Grazie al Comitato organizzatore di Milano Cortina 2026 e al Coni nazionale che lavorano per accrescere la consapevolezza dei Giochi Olimpici 2026 Milano Cortina tra i giovani con l’iniziativa ‘Milano Cortina 2026 nelle Scuole’. Una preziosa occasione per ispirare le nuove generazioni attraverso i valori dello sport e far conoscere loro la straordinaria complessità dietro la macchina organizzativa dei Giochi. L’iniziativa che ha fatto tappa oggi in Veneto apre il tour regionale del percorso formativo che coinvolge tutta Italia. È particolarmente importante che i nostri giovani possano conoscere la possibilità di accedere alle opportunità di partecipazione attiva alle Olimpiadi Invernali come PCTO, tirocini, programma dei volontari e iniziative sul territorio, per apprezzare anche gli aspetti operativi dell’evento. In questo modo coinvolgiamo i giovani, preparandoli a sentirsi addosso la maglia dell’Italia”.

Così l’assessore all’Istruzione e Formazione della Regione del Veneto ha commentato il progetto formativo nazionale “Milano Cortina 2026”.

“Un’iniziativa dal forte valore educativo che trasmette ai nostri giovani i valori del rispetto, determinazione, impegno, sostenibilità – ha aggiunto l’Assessore -. È un’occasione dedicata ai giovani per entrare in contatto con gli atleti, conoscere la straordinaria complessità che c’è dietro la poderosa macchina organizzativa dei Giochi, quali sono gli eventi e quanti i volontari. L’obiettivo comune è promuovere la pratica degli sport invernali grazie all’entusiasmo che le Olimpiadi genereranno”.