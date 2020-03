Rivolta nel carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia

Anche nel carcere veneziano di Santa Maria Maggiore i detenuti, da questa mattina, hanno avviato una protesta provocando danni alle strutture e all’edificio. La Polizia ha creato un cordone all’esterno per evitare tentativi di fuga.

I detenuti del carcere veneziano, come quelli di molte strutture carcerarie in Italia, protestano contro la sospensione dei colloqui con i famigliari causa il diffondersi del Coronavirus e per le condizioni di vita all’interno dei penitenziari.

Al momento risulta bloccato per controlli il Ponte della libertà, ma non sembra vi siano degli evasi.

Commenta la news

commenti