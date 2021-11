Rinascono i “Fiori d’Inverno”. Tra Treviso e Venezia tornano gli eventi che celebrano il radicchio

L’appuntamento invernale che dal 2006 celebra il fiore all’occhiello del territorio



Ritorna la rassegna enogastronomica che fa conoscere, vivere e degustare il

Radicchio Rosso di Treviso e il Variegato di Castelfranco Veneto IGP.

Dal 14 novembre 2021 al 20 marzo 2022

Rinascono i “Fiori d’Inverno”: torna la stagione in cui il Radicchio Rosso di Treviso e il

Variegato di Castelfranco Veneto IGP diventano protagonisti in tavola e torna la

rassegna enogastronomica che celebra il fiore della Marca. Dal 14 novembre 2021 al 20

marzo 2022, infatti, riparte “Fiori d’Inverno”, una serie di grandi eventi tra il trevigiano

e il veneziano volti a far conoscere, promuovere e degustare il prodotto e il territorio.

22 eventi, tra mostre, feste e appuntamenti speciali, 3 visite guidate e 6 escursioni

naturalistiche: un totale di ben 31 iniziative coloreranno di rosso le terre di Treviso e

Venezia nel corso dell’inverno. Questi sono già dei numeri da record per la 16a edizione

“Fiori d’Inverno” che, come dal 2006, è curata da UNPLI Treviso, in collaborazione con

le Pro Loco e il Consorzio di Tutela del Radicchio Rosso di Treviso e il Variegato di

Castelfranco Veneto IGP. Una edizione in cui, per contenere il possibile contagio di

COVID-19, alcuni eventi sono stati ridimensionati, sia in termini di spazio sia di tempo,

ma che vede moltiplicati gli appuntamenti nelle due provincie venete.

A Rio San Martino, frazione del Comune di Scorzè (VE) si apriranno le danze il 14

novembre 2021 con la mostra del Radicchio Rosso di Treviso IGP e un’escursione

naturalistica attraverso i luoghi più suggestivi del territorio. Roncade e Quinto di

Treviso chiuderanno il sipario della rassegna il 20 marzo 2022 rispettivamente con

PrimaVera in Festa Radicchio Verdon di Roncade e Rosso di Strada e con la mostra,

Colori e Sapori di Primavera. Tra queste due date si svolgeranno iniziative per tutti i

gusti che toccheranno 11 comuni, di cui 9 in provincia di Treviso e 3 in quella di Venezia.

Infine, si rinnova anche quest’anno il progetto “Qui Gusti il Fiore d’Inverno” volto a

promuovere il Radicchio Rosso di Treviso IGP e il territorio. Dopo il lancio dello scorso

anno, in questa stagione si è espansa la rete di ristoranti ed osterie trevigiani e

veneziani dove poter gustare il fiore che si mangia, facilmente riconoscibili dall’adesivo

con il nome dell’iniziativa e l’immagine del radicchio. L’elenco completo è consultabile

sul sito www.fioridinverno.tv

Zeta Group Srl | Tel. 0422 303042 | e-mail [email protected]

DATE MOSTRE

Rio San Martino (VE)

Mostra del Radicchio Rosso di Treviso IGP*

14 novembre 2021

Organizzato da: Pro Loco Scorzè

E-mail: [email protected]

Social: www.facebook.com/festadelradicchio

Sito: www.prolocoscorze.it

ATTENZIONE! NON IL SOLITO evento grande, ma ristretto in piazza e di una sola

giornata

Spresiano (TV)

Festa del Radicchio Rosso di Treviso IGP a Spresiano

28 novembre 2021

Organizzato da: Comune di Spresiano e Pro Loco Spresiano

Tel: 371.5720266

Social:www.facebook.com/ComunediSpresianoOfficial

www.facebook.com/prolocospresiano

Martellago (VE)

Mostra del Radicchio*

28 novembre 2021, Oratorio Santissimo Salvatore nel complesso di Villa Grimani

Morosini Cà della Nave in Piazza Vittoria

Organizzato da: Ass. Pro.Martellago

Tel: 335.8047852 – 338.2490275

E-mail: [email protected]

Web: www.promartellago.it

ATTENZIONE! NON IL SOLITO evento grande, ma ristretto in piazza e di una sola

giornata

Badoere di Morgano (VE)

Prima Mostra del Radicchio Tardivo di Treviso IGP

4-5, 8, 11-12, 18-19 dicembre 2021

Organizzato da: Pro Loco Morgano

Tel: 0422.837219

E-mail: [email protected]

Social: www.facebook.com/ProLocodelComunediMorgano

Castelfranco Veneto (TV)

Festa del Radicchio 2021

11-12 dicembre 2021, Piazza XXIX Maggio

Organizzato da: Pro Loco Castelfranco Veneto

Tel: 348.4714749

E-mail: [email protected]

Mogliano Veneto (TV)

XXXVI Mostra mercato del Radicchio Rosso

18-19 dicembre 2021, Piazza Caduti

Organizzato da: Pro Loco Mogliano Veneto

Tel: 335.5623711

E-mail: [email protected]

Social: www.facebook.com/prolocoMoglianoVeneto

Zero Branco (TV)

28^ Mostra del Radicchio Rosso di Treviso IGP tardivo

14-16 e 21-23 gennaio 2022, Via Taliercio

Organizzato da: Pro Loco Zero Branco

Tel: 392.7435520

E-mail: [email protected]

Sito: www.prolocozerobranco.it

Social: facebook.com/prolocozerobranco

Mirano (VE)

Festa del Radicchio e dei Sapori della Tradizione Veneta

9 gennaio 2022

Organizzato da: Pro Loco Mirano

Tel: 041.432433

E-mail: [email protected]

Sito: www.prolocomirano.it

Preganziol (TV)

50 ^ Mostra Mercato del Radicchio Rosso di Treviso IGP

14/15/16 gennaio 2022

Organizzato da: Pro Loco Preganziol

Tel: 347.1612897

E-mail: [email protected]

Sito: www.prolocopreganziol.it

Social: www.facebook.com/prolocopreganziol

Roncade (TV)

PrimaVera in Festa Radicchio Verdon di Roncade e Rosso in Strada

13/20 marzo 2022

Organizzato da: Pro Loco Roncade

Tel: 328.5997702

E-mail: [email protected]

Sito: www.prolocoroncade.it

Social: www.facebook.com/prolocodironcade

Quinto di Treviso (TV)

Colori e Sapori di Primavera

20 marzo 2022

Organizzato da: Pro Loco Quinto di Treviso

Tel. 348.7234375

E-mail: [email protected]

Sito: www.prolocoquintotv.it

Social: www.facebook.com/prolocoquintoditreviso

APPUNTAMENTI SPECIALI

26 novembre 2021

Spresiano (TV)

Festa degli agricoltori e apicoltori

Info: Comune di Spresiano

28 novembre 2021

Spresiano (TV)

Proiezione del video di presentazione dei produttori locali, realizzato in occasione della

Festa del radicchio 2020.

Info: Comune di Spresiano

26 novembre 2021

Spresiano (TV), Piazza L. Rigo

Mercatino dell’antiquariato, modernariato e collezionismo in concomitanza alla Mostra

del Radicchio

Info: Comune di Spresiano

12 dicembre 2021

Martellago (VE)

Mercatini di Natale in concomitanza alla mostra del Radicchio

Info: Pro.Martellago

8 dicembre 2021 – 30 gennaio 2022

Mogliano Veneto (TV)

“A tavola con il Fiore d’inverno”: Ristoratori propongono menù speciali a base di

Radicchio Rosso di Treviso IGP a prezzi promozionali.

18 -19 dicembre 2021

Mogliano Veneto (TV)

“Al Bar con Il Fiore d’Inverno”: Nei bar si potranno degustare cicchetti al Radicchio.

“Il Fiore d’Inverno si infarina”: Prodotti da forno realizzati dai panifici Moglianesi a base

del fiore d’inverno.

Info: Pro Loco Mogliano Veneto

18 dicembre 2021

Mogliano Veneto (TV), Piazza Caduti

Arrivo delle auto Americane.

Info: Pro Loco Mogliano Veneto

12 dicembre 2021

Castelfranco Veneto (TV), Villa Bolasco

“La storia, il lavoro ed il territorio di produzione del Radicchio Variegato di

Castelfranco”: Esposizione degli acquerelli vincitori del Concorso del Comune di

Castelfranco Veneto, in collaborazione col Consorzio Tutela Radicchio Rosso di Treviso

e Variegato di Castelfranco IGP

Info: Pro Loco Castelfranco Veneto

12 dicembre 2021, ore 9.30-12.30

Castelfranco Veneto (TV), Villa Bolasco

“Radici&Radici”: Seminario con presentazione del progetto di approfondimento sul

Radicchio Variegato di Castelfranco IGP ed il programma per i prossimi anni.

Info: Pro Loco Castelfranco Veneto

14 gennaio 2022, ore 18:30

Preganziol (TV), Sala Consiliare

“50 anni di Festa del Radicchio, l’Agricoltura Ieri, Oggi e Domani”: Conferenza. Al

termine degustazione di prodotti tipici a base di radicchio.

Info: Pro Loco Preganziol

14 e 15 gennaio 2022 ore 13:00

Preganziol (TV)

Spiedo gigante di beneficenza per il villaggio residenziale per anziani “Borgo Gatto”

Info: Pro Loco Preganziol

LA BELLEZZA DEL FIORE D’INVERNO

Visite guidate per i centri storici e lungo il loro fiumi e canali nelle terre del Fiore

d’Inverno.

Castelfranco Veneto (TV)

Domenica 12 dicembre, ore 10:00

Partecipazione gratuita

Treviso (TV), città d’arte e d’acque

Sabato 4 dicembre, ore 15:00

Sabato 18 dicembre, ore 15:00

Sabato 8 gennaio, ore 15:00

Sabato 22 gennaio, ore 15:00

Partecipazione a pagamento

Quinto di Treviso (TV)

20 marzo 2022, ore 14.30

Partecipazione gratuita

Prenotazione obbligatoria: IAT Treviso centro – tel. 0422.595780

PASSEGGIARE NELLA NATURA

Scopri la natura più suggestiva nel territorio in cui si svolgono gli eventi di Fiori

d’Inverno, grazie a delle speciali escursioni naturalistiche!

Rio San Martino (VE)

14 novembre 2020, ore 9.00

Spresiano (TV)

28 novembre 2020, ore 14.00

Treviso (Restera)

11 dicembre 2021, ore 14.30

27 febbraio 2022, ore 9.30

Zero Branco (TV)

16 gennaio 2022, ore 9.00

Roncade (TV)

13 marzo 2022, ore 14.30

Quinto di Treviso (TV)

20 marzo 2022, ore 14.30

Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria: IAT Treviso centro – tel.

0422.595780.

Attenzione! Ogni persona non potrà partecipare a più di n. 2 escursioni naturalistiche