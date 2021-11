Commercio: al via da lunedì 15 novembre il concorso “Fai centro e vinci” per promuovere gli acquisti nei negozi di vicinato

Prenderà il via lunedì 15 novembre il concorso fotografico a premi del distretto del Commercio di Mestre, Marghera – Malcontenta, Zelarino e Gazzera che animerà lo shopping della stagione natalizia 2021.

All’iniziativa aderiranno circa 300 esercenti che promuoveranno il concorso attraverso espositori e volantini all’interno dei loro negozi, bar e ristoranti. Saranno inoltre avviate campagne di comunicazione radio e social.

Per partecipare al concorso, il cliente dovrà entrare in uno dei negozi del distretto del commercio, scattare una foto e pubblicarla su Instagram indicando il tag @FAICENTROSHOPPINGDISTRICT, l’hashtag #faicentroevinci e l’esercente presso cui la foto è stata scattata.

Le foto saranno pubblicate automaticamente sul sito WWW.FAICENTROEVINCI.IT, dove potranno essere votate da tutti.

Al termine del concorso saranno premiati i 15 partecipanti più votati, insieme ai 5 esercenti nei cui negozi saranno state scattate le foto più apprezzate. In palio 20 macchine fotografiche subacquee da 48MP.

“Continua il percorso di animazione digitale del tessuto commerciale del Distretto del Commercio di Mestre e delle sue polarità” è il commento dell’assessore alle Attività produttive, Sebastiano Costalonga.

Partito nel 2019 attraverso la creazione di un’infrastruttura di comunicazione social e APP, il progetto è stato successivamente sviluppato anche attraverso formazioni specifiche quali “Made on Life” in partnership con Facebook, che ha avuto come obiettivo la promozione comunicativa digitale degli esercenti preservandone le caratteristiche di fisicità e unicità della loro offerta commerciale. Sono molto felice dell’avvio di questa nuova iniziativa che ci ricorda quanto sia importante oggi la comunicazione digitale, ma anche il piacere di fare acquisti nei nostri negozi di vicinato, incontrarci nei bar e ristoranti delle nostre città. Questo concorso unisce questi due elementi accompagnandoci verso il Natale 2021!”.