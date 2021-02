Rimodellazione dell’invaso e sistemazione del Parco del bacino di Malcontenta: via libera del Consiglio comunale alla ratifica del verbale della Conferenza di Servizi

Il Consiglio comunale ha approvato questo pomeriggio all’unanimità la delibera con cui viene ratificato il verbale della Conferenza di Servizi del 01.09.2020, trasmesso dal Soggetto Attuatore del commissario straordinario delegato per il Rischio idrogeologico del Veneto. A seguito delle risultanze della Conferenza si è verificata la necessità di prevedere la rimodellazione dell’invaso e la sistemazione del Parco del bacino di Malcontenta con il recepimento di alcune osservazioni al progetto predisposto del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. Si tratta pertanto di variazioni al progetto definitivo, approvato con Decreto n. 25 del 06.08.2012 del commissario delegato per l’emergenza socio-economico-ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della Laguna di Venezia (ex OPCM n. 3383 del 03/12/2004), variazioni che riguardano interventi sulla rete idraulica del Bacino del Lusore, in attuazione dell’Accordo di Programma “Vallone Moranzani” sottoscritto in data 31.03.2008.

Le modifiche apportate costituiscono variante al Piano degli Interventi del Comune di Venezia e pertanto comportano l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.

Gli interventi principali consistono in:

rimodellazione del perimetro del parco e dell’invaso, zona di allagamento controllato dimensionata per un volume di acqua pari a 30.000 metri cubi;

realizzazione di un nuovo canale by pass dal canale Fondi Sud verso il parco presidiato da un manufatto di derivazione verso le zone di allagamento;

realizzazione di un manufatto di regolazione posizionato lungo il fosso dell’Osteria per l’attivazione della laminazione delle piene;

sistemazione paesaggistica dell’intera area attraverso la modulazione del terreno e la piantumazione di essenze arboree, principalmente salici bianchi con funzione di fitodepurazione nelle aree più basse (- 2 mt) e ontani nelle aree più alte (+ 5 metri).

L’importo complessivo dei lavori è pari a 5.340.000,00 euro, completamente finanziato da fondi statali.

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti