“Ricordi?”, il nuovo album del cantautore veneziano Alessandro Ragazzo

Chiunque ha iniziato almeno una conversazione con “ricordi…?”, ma quasi mai ci si sofferma sul mondo che una semplice parola come questa può nascondere. È qui che interviene l’EP di Alessandro Ragazzo, accompagnando l’ascoltatore in un viaggio nella sua storia che, nella provincia italiana, si muove con un sorriso dolceamaro tra sogni di viaggi mai realizzati, relazioni perse senza alcuna possibilità di essere recuperate, desideri irrealizzabili e birre con gli amici. Un percorso sincero che è come una pacca sulla spalla per chiunque viva i sobborghi del Bel Paese con le gioie e i dolori della gioventù.

La copertina, di riflesso, rappresenta una scena di natanti di cui non si riconosce il volto che si tuffano e nuotano in un mare violaceo. Quel “mare di ricordi” in cui tutti noi troviamo un punto in comune con chiunque altro e in cui Alessandro si è immerso con lo scafandro per riportare a galla quelle storie che fanno sobbalzare dicendo “anch’io!”. Ricordi? è un viaggio nella memoria collettiva raccontata dagli occhi e la voce di uno dei suoi avventurieri.