Riapre dal 3 giugno la biglietteria del Teatro Toniolo: giornate dedicate ai rimborsi degli abbonati e dei singoli spettacoli

Da mercoledì 3 giugno la biglietteria del Teatro Toniolo riaprirà al pubblico con i seguenti orari, dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19.30 e con le seguenti modalità: dal 3 al 5 e dal 8 al 12 giugno, per informazioni, rimborso monetario limitatamente agli spettacoli previsti dal 24 febbraio al 7 marzo ed assistenza attivazione voucher per gli spettacoli dall’8 marzo in poi, sospesi causa emergenza, della stagione PROSA e della stagione del Teatro Momo.

Dal 15 al 19 giugno, per informazioni e rimborso monetario limitatamente agli spettacoli previsti dal 24 febbraio al 7 marzo, sospesi per causa emergenza, della stagione COMICI mentre dal 22 al 26 giugno, per informazioni e rimborsi di tutti gli altri spettacoli sospesi per causa emergenza.

L’ingresso in biglietteria avverrà in piena sicurezza e nel rispetto dei contenuti del DPCM del 17 maggio scorso, con particolare riguardo all’art.9 e alle seguenti indicazioni per il pubblico: obbligo dell’utente di rispettare almeno un metro di distanza all’interno e nell’eventuale attesa all’esterno; accesso alla biglietteria consentito a due persone alla volta; obbligo dell’utente di indossare la mascherina (personale) e i guanti o in alternativa igienizzazione delle mani con i sistemi per la disinfezione posizionati all’ingresso.

L’accesso ai CRAL avverrà invece su appuntamento, dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 9/12, previa richiesta di prenotazione all’indirizzo [email protected]

Per qualsiasi informazione è possibile contattare in orario di apertura sopraindicato la biglietteria al numero 041971666

info, www.culturavenezia.it

