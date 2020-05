Riunione dei sindaci con presidente del Consiglio Giuseppe Conte: una dichiarazione del sindaco Brugnaro

Al termine della riunione svoltasi oggi tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i sindaci metropolitani, il primo cittadino di Venezia e sindaco della Città metropolitana di Venezia, Luigi Brugnaro, ha rilasciato la seguente dichiarazione:

“Grazie al presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte per aver ascoltato con attenzione e recepito le richieste d’aiuto che i primi cittadini metropolitani gli hanno sottoposto. Cinque proposte concrete, a cominciare da altri 3 miliardi da destinare agli Enti locali, per aiutare i sindaci italiani che dall’inizio della emergenza sanitaria si sono trovati ad affrontare un periodo di reale difficoltà economica, ma soprattutto di tenuta sociale. Ora aspettiamo che l’impegno preso dal presidente Conte trovi presto concretezza in puntuali provvedimenti normativi. Un grazie ad Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente Anci, e a tutti i colleghi che oggi, come in tutte le precedenti occasioni hanno saputo fare fronte comune per difendere il futuro delle nostre Città e il bene dei nostri concittadini”.

