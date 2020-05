Riaperture dal 18. Ecco le probabili linee guida per bar, ristoranti, parrucchieri ed estetisti

Il 18, giorno delle riaperture di bar ristoranti parrucchieri ed estetiste, si avvicina e tutti si chiedono con apprensione quali saranno le linee guida ed i protocolli di sicurezza.

Non c’è ancora nulla di definitivo, ma le regole contenute nel documento del Comitato tecnico scientifico sono chiare.

In questo documento i bar ed i ristoranti sono indicati a rischio aggregazione medio alto.

Si consigliano quindi spazi all’aperto ove possibile. All’interno dovrà essere rispettata la distanza di due metri quadrati tra un tavolo e l’altro e riservati quattro metri quadrati per ciascun cliente, distanza che potrà essere ridotta a un metro e mezzo se l’esercizio ha separatori in plexiglas o vetro.

Probabilmente sarà necessaria la prenotazione ed i clienti dovranno indossare mascherine e guanti prima e dopo i pasti. Il personale ha sempre l’obbligo di guanti e mascherine e dovrà essere sempre a disposizione un liquido sanificante.

Per i parrucchieri e gli estetisti naturalmente dovranno essere usati i soliti dispositivi come guanti mascherine, liquido sanificante e visiera

C’è l’obbligo di servire un cliente alla volta e l’obbligo di prenotazione, inoltre gli strumenti dovranno essere sempre sanificati.

Infine per i negozi sotto i 25 metri quadrati si dovrà permettere l’accesso di un solo cliente alla volta ed i clineti non dovranno mai incrociarsi. Se vi sono due porte una sarà per l’ngresso e l’altra per l’uscita.

Fonte: QuìFinanza.it

