Approvazione del “Piano regionale per la riapertura delle attività produttive” – La norma integrale

Riportiamo il provvedimento che stabilisce la normativa in merito alla riapertura. Il “Piano regionale per la riapertura delle attività produttive”, finalizzato a supportare le imprese/aziende nella gestione della “Fase 2” dell’emergenza COVID-19 e articolato nel “Manuale per la riapertura delle attività produttive” e nel “Progetto Pilota”.

Il relatore riferisce quanto segue. Fin dai primi casi di COVID-19 registrati nel territorio regionale, gli ambienti di lavoro sono stati considerati uno degli scenari strategici dove mettere in atto misure di contenimento per prevenire ulteriori focolai, coinvolgendo e responsabilizzando fin da subito l’intero sistema aziendale della prevenzione secondo l’architettura prevista dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Datore di Lavoro, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico Competente, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, anche Territoriali), che rappresenta la cornice naturale per una gestione partecipata e integrata del rischio connesso alla diffusione del coronavirus SARS-CoV-2.

La gestione della prima fase ha consentito di acquisire esperienze ed elementi conoscitivi utili per affrontare la cosiddetta “Fase 2”, nella quale le misure necessarie per favorire il contenimento della diffusione del coronavirus SARS-CoV-2 devono essere adattate ad una riattivazione progressiva e controllata del tessuto produttivo.

In tale percorso, la Regione del Veneto (Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria e Direzione ICT e Agenda Digitale), in collaborazione con Azienda Zero (UOC Sistemi Informativi), ha definito un “Piano regionale per la riapertura delle attività produttive” (di seguito “Piano”), finalizzato a supportare le aziende nella gestione della “Fase 2”.

Il “Piano” si fonda su 2 elementi fondamentali:

1) Il “Manuale per la riapertura delle attività produttive” (di seguito “Manuale”), di cui all’Allegato A, contenente indicazioni operative pratiche per supportare le attività produttive a riprendere o continuare le attività mettendo al centro la salute dei lavoratori e, di conseguenza, della collettività.

2) Il “Progetto Pilota”, di cui all’Allegato B, finalizzato a testare il modello per la riapertura (sanitario, organizzativo, informativo) e a valutarne l’estensione e la sostenibilità su scala più ampia. In sintesi, il Progetto Pilota, prevede il coinvolgimento di un campione di aziende rappresentativo del tessuto produttivo della Regione del Veneto e un ruolo centrale per il Medico Competente aziendale, sarà in grado di fornire alle aziende partecipanti informazioni sul livello di rischio di ogni singolo lavoratore, integrando in particolare dati sullo stato di salute, sull’area geografica e sull’esito dei diversi test di screening disponibili, per consentire un reinserimento o un mantenimento nel proprio ambiente di lavoro a tutela della sua salute e della collettività.

Con riferimento al Progetto Pilota, alcune prime considerazioni in merito alla circolazione virale nella popolazione lavorativa e all’utilizzo razionale dei diversi test diagnostici disponibili sono emerse da una fase di studio preliminare di natura sperimentale, avviata a seguito di un’iniziativa proposta dalla Sezione Regionale Veneto di A.N.M.A. (Associazione Nazionale Medici d’Azienda e competenti) e accolta dalla Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria perchè ritenuta funzionale a mettere a punto il modello organizzativo di una successiva fase più estesa. Tale fase preliminare, circoscritta alla provincia di Padova, si è conclusa in data 30 aprile 2020.

Le evidenze risultanti necessitano ora di ulteriori evidenze e conferme, da cui la necessità di estendere il progetto su scala più ampia, coinvolgendo un campione di aziende rappresentativo dell’intero tessuto produttivo, nonchè dei diversi ambiti territoriali.

