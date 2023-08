Reyer, team building in centro storico a Venezia

L’Umana Reyer maschile ha già iniziato a formare il gruppo ancora prima del raduno ufficiale. Nel tardo pomeriggio di ieri i giocatori della prima squadra maschile hanno condiviso la prima esperienza insieme nel centro storico di Venezia.

VENEZIA – Gli orogranata, capitanati da Andrea De Nicolao, hanno trascorso un paio d’ore tra calli e campielli vivendo un primo momento di team building che ha permesso di creare subito amalgama. L’emozione di vivere la magia di Venezia per la prima volta è stata palpabile per i nuovi arrivati, così come l’eccitazione di incontrare subito i tifosi reyerini.

L’unione fa la Reyer recita lo slogan della Campagna Abbonamenti orogranata per la stagione che sta per iniziare e l’atmosfera che si è da subito respirata nel gruppo è un ottimo viatico per affrontare l’imminente avventura sportiva.

Gli orogranata si sono ritrovati davanti alla Scuola Grande della Misericordia, la prima casa della Reyer, e dopo hanno attraversato le calli del centro storico per arrivare fino a Rialto e San Marco.

La stagione sta per cominciare.