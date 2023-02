Reyer, dal minibasket alla nazionale: Davide Casarin convocato dal Poz

Tra i 16 Azzurri selezionati dal CT Gianmarco Pozzecco per le ultime due gare di qualificazione al Mondiale 2023 – 25 agosto/10 settembre – ci sono i tre orogranata Riccardo Moraschini, Marco Spissu e Amedeo Tessitori a cui si aggiunge Davide Casarin, attualmente in prestito alla Tezenis Verona.

È la prima volta nell’era moderna che un atleta cresciuto in orogranata dal minibasket, veste la maglia della Nazionale maggiore italiana. Davide (figlio dell’ex giocatore Federico Casarin, attuale Presidente della Reyer) ha infatti giocato in tutte le squadre giovanili fino all’attuale Under 18. Ha debuttato in Serie A a soli 15 anni con anche la gioia dei primi due punti segnati. Nel suo Palmares può già contare lo Scudetto 2019 e la Coppa Italia del 2020.

Gli Azzurri giocheranno contro l’Ucraina al Modigliani Forum giovedì 23 febbraio alle ore 21.00 e contro la Spagna a Caceres domenica 26 febbraio alle ore 18.00.

Entrambe le gare saranno trasmesse in diretta su Rai Sport, Eleven e Sky Sport.