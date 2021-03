Rete Biblioteche Venezia: da lunedì 15 marzo parte un nuovo servizio online per il prestito e il ritiro in tutte le 18 biblioteche della rete

Grande ed importante novità dalle biblioteche del Comune di Venezia. Finalmente, sarà possibile prenotare qualsiasi libro comodamente da casa con un solo clic e decidere dove andarlo a prendere e dove riconsegnarlo. Grazie all’applicazione della tecnologia, primi nel Veneto, la Rete Biblioteche Venezia fa un enorme passo in avanti rispetto al passato quando da casa si poteva prenotare solo il libro della biblioteca che lo possedeva oppure bisognava andare presso uno sportello, il tutto senza tempi certi. Ora il servizio diventa estremamente più preciso ed efficiente, grazie anche ad una automobile e ad una barca esclusivamente dedicati alla Rete biblioteche.

Da lunedì 15 marzo, infatti, con il nuovo servizio online attivo 24 ore su 24, si potrà prenotare e far arrivare il libro, la musica, i film scelti nella biblioteca più vicina a casa, al posto di lavoro, alla scuola dei figli, scegliendo la copia che ci mette meno tempo ad arrivare tra quelle presenti nelle 18 biblioteche della Rete scegliendo nell’intero catalogo di oltre 420 mila titoli e non solo nel patrimonio della biblioteca di riferimento come avveniva prima.

In tempi di pandemia, questa novità riveste ancora più importanza ampliando i servizi ai quali i cittadini possono accedere da casa, con un pc, un tablet o uno smartphone.

“Passo dopo passo, abbiamo trasformato radicalmente i servizi bibliotecari del Comune di Venezia traghettandoli a tutti gli effetti nel nuovo millennio e nella contemporaneità, non solo attraverso l’efficientamento della struttura e dell’organizzazione, ma soprattutto grazie ad una continua innovazione che pone la Rete Biblioteche Venezia ai vertici nazionali per qualità e per la capacità di stare sempre un passo avanti. Questo nuovo servizio di prestito online è l’ennesima dimostrazione di quanto di buono si sta facendo da sei anni a questa parte dalla Giunta Brugnaro” commenta l’assessore alla Coesione Sociale, Simone Venturini.

Per utilizzare il servizio bisogna iscriversi alla Rete Biblioteche Venezia e accedere, con le proprie credenziali, all’area personale del catalogo BIMETROVE. Sarà così sufficiente individuare l’opera che interessa e scegliere la biblioteca per il ritiro, il sistema segnalerà da quale biblioteca sarà inviato il libro e stimerà il tempo di attesa. L’utente verrà informato tramite e-mail nel momento in cui il libro sarà disponibile per essere prelevato. Novità anche per la riconsegna: i prestiti in rete possono essere riconsegnati in qualsiasi biblioteca del sistema, indipendentemente da dove si sono ritirati.

Per chi non è ancora iscritto ricordiamo che è possibile procedere con la registrazione alla Rete online sul portale BIMETROVE, in alternativa, ci si può sempre rivolgere alla biblioteca di riferimento e richiedere il servizio direttamente all’operatore. Il lavoro continuo e innovativo fatto nel 2020 ha consentito alla Rete Biblioteche Venezia di non far crollare il numero dei prestiti durante la pandemia, come avvenuto nella maggior parte delle biblioteche italiane. Nelle biblioteche RBV, infatti, i prestiti si sono mantenuti numerosi, con una riduzione solo del 35%, grazie alle aperture continuative per servizi di base, al bibliobus, al prestito a domicilio e all’assistenza on line e telefonica dei bibliotecari.

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.culturavenezia.it

