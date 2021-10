Un tormento, allineato e circospetto, ma deciso a raccontare tutto, senza sconti.Il film diretto da Liesl Tommy scava e scova nell’immediato la vita e l’ascesa verso il successo di Aretha Franklin interpretata dalla splendida Jennifer Hudson,un classico biopic.

Dal padre invaso da protagonismo perpetuo che spinge verso la celebrità la figlia baciata da talento e genio musicale agli amori sbagliati che si susseguono, le violenze e la ricerca verso il sound perfetto per la sua splendida voce, che si presenta subito con i connotati che servono,agile e calda.

Poi manager in cerca del business da spremere e la pressione che diventa alta, inattendibile e alienante, mitigata dall’alcool che scorre fin dall’inizio e che arride poi alla chimica.

Sullo sfondo l’omicidio di Martin Luther King con Aretha in prima linea per i diritti civili, combattente e impavida.

Una vita in stretta e continua dipendenza tra up and down che diventano altresi’ concubini e acerrimi amici, quasi a voler caratterizzare la vita dell’artista.

Ma forse e’ giusto cosi’,visto che la storia ci riconsegna Aretha sempre in piedi e fiera, con il suo genio, con la sua inimitabile musica.

“Respect”, regia di Liesl Tommy,con Jennifer Hudson,Forest Whitaker,Marlon Wayans,Audra McDonald.

Intravisti per voi di Mauro Lama. (In presenza)