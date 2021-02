Regione. Trasporto pubblico, l’opposizione non partecipa al voto

Trasporto pubblico, l’opposizione non partecipa al voto: “Presentato un testo vuoto e bocciati i nostri emendamenti: evidentemente la maggioranza è contraria a biglietto unico e investimenti su Tpl sostenibile”

“Abbiamo contestato il metodo di questa legge e provato a inserire una serie di principi che fossero a misura di cittadino. La maggioranza ha però bocciato ogni proposta in modo pregiudiziale: evidentemente sono contrari al biglietto unico, a investimenti su Tpl a basso impatto ambientale, all’integrazione delle linee extraurbane e a misure per ridurre le disparità territoriali. Siamo allibiti da questo modo di procedere, hanno preferito partecipare al teatrino comunicativo di Zaia che con questa legge chiede a se stesso di fare una legge, senza alcun vincolo reale o conseguenza in caso di mancato rispetto dei tempi. Così si umilia il ruolo del Consiglio”. È quanto dichiarano in una nota congiunta i rappresentanti dell’opposizione a Palazzo Ferro Fini con lo speaker di minoranza Arturo Lorenzoni e i gruppi consiliari di Partito Democratico, Veneto che Vogliamo, Europa Verde, Movimento Cinque Stelle che non hanno partecipato al voto sul Pdl ‘Razionalizzazione riordino della governance regionale nel settore delle infrastrutture e dei trasporti’.

“Non c’è una spiegazione logica a quanto abbiamo assistito oggi in aula. Tutti stiamo aspettando la legge di riordino e riorganizzazione della governance, lo facciamo da oltre 20 anni. In realtà, però ci siamo trovati a esaminare una ‘non-legge/finta legge’ che non ha alcun valore prescrittivo e non è vincolante, con cui il consigliere Zaia, primo firmatario, chiede al presidente Zaia di fare una legge sulla governance del trasporto pubblico locale. Abbiamo chiesto ad esempio di rendere obbligatoria l’integrazione tariffaria tra i gestori dei servizi per fare davvero il biglietto unico dopo 20 anni di attesa. Emendamento bocciato da tutta la maggioranza, andando contro al piano dei trasporti approvato un anno fa”.

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti