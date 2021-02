Dal Lido di Venezia si alza il brand “Veneto The Land of Venice”, una mongolfiera in tour tra i Mondiali di Sci di Cortina 2021 e le capitali del nord Europa per rilanciare il turismo

E’ partita questa mattina al Lido di Venezia, davanti al Palazzo del Casinò, la nuova campagna di promozione del turismo regionale che porterà in giro per il mondo il marchio “Veneto The Land of Venice”. Protagonista la grande mongolfiera che nei prossimi anni verrà utilizzata per promuovere il territorio. All’appuntamento erano presenti gli assessori al Turismo del Comune di Venezia, Simone Venturini, quello alle Società partecipate, Michele Zuin, l’assessore al Turismo della Regione Veneto, Federico Caner, oltre all’amministratore unico di Vela Spa, Piero Rosa Salva e il presidente della Municipalità di Lido Pellestrina, Emilio Guberti. La vetrina d’eccezione, prima tappa della nuova campagna per il rilancio del settore, saranno gli imminenti Mondiali di sci alpino di Cortina, uno dei più importanti eventi sportivi a livello internazionale del 2021.

“Ringrazio l’assessore Caner e la Regione del Veneto – ha spiegato Venturini – per aver scelto Venezia come prima tappa di questa importante campagna di promozione turistica che servirà a lanciare il brand della Regione Veneto in tutto il mondo. Parte da Venezia, il cuore della Land of Venice, il cuore della nostra regione, per ribadire l’importanza di coltivare sempre di più il rapporto tra Venezia e il territorio circostante, e fare in modo che sempre di più da Venezia si irradi uno sviluppo economico che coinvolga tutto il Veneto. Siamo convinti che la nostra città possa continuare a rappresentare per il mondo un punto di riferimento eccezionale, siamo pronti per tornare a essere il traino della filiera turistica dell’intero Paese. Venezia è la capitale del turismo dell’arte e della cultura, ma essere oggi qui, al Lido, è anche un segnale per ribadire che la nostra città offre il circuito turistico classico, ma può essere anche mare, natura, sport e tanto altro. E’ bello sottolineare anche il legame tra mare e montagna, perché oggi la mongolfiera parte dal mare per poi salire sulle montagne della nostra regione. E’ un po’ il percorso inverso di quello che fanno i fiumi, che tanto hanno segnato la storia della nostra terra e del nostro Paese – ha concluso l’assessore – E’ una campagna a ritroso che va a riscoprire i luoghi della nostra regione e lancia il messaggio che siamo pronti a riospitare tutte le lingue del mondo, a cui il Veneto è abituato”.

“E’ una bellissima iniziativa – ha aggiunto Zuin – C’è bisogno anche di questo impegno, in questo momento, per rilanciare il turismo in questa fase di pandemia, con uno sguardo al futuro. La mongolfiera sarà a Cortina durante i Mondiali di Sci, poi proseguirà il suo tour in tutto il Veneto per continuare la sua missione di promozione turistica della nostra regione”.

“Abbiamo scelto di svelare in anteprima il simbolo del Veneto ai prossimi mondiali di sci, in programma a Cortina dal 7 al 21 febbraio 2021, in una delle destinazioni balneari venete che tutto il mondo ci invidia: il Lido di Venezia – ha dichiarato Caner – Dal mare alla montagna, passando per i complessi termali vogliamo diffondere un messaggio importante di fiducia e speranza per la ripresa turistica che ci auguriamo possa avvenire al più presto. La mongolfiera presentata questa mattina sarà una delle iniziative di promozione del marchio Veneto, The Land of Venice che la Regione ha messo in campo per Cortina2021”.

Dal 7 al 21 febbraio prossimi, la mongolfiera sarà posizionata a Cortina sulle spettacolari piste della competizione iridata e successivamente varcherà i confini del Paese, sino a raggiungere le principali capitali del nord Europa.

