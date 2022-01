Regione. Discussione sul piano faunistico. Speranzon: “Nessuna contraddizione tra uomo, cacciatore e ambiente”

“Non c’è nessuna contrapposizione tra uomo, cacciatore e ambiente”: così il capogruppo di

capogruppo di Fratelli d’Italia, Raffaele Speranzon, ha iniziato il suo intervento in Consiglio

Regionale in occasione del dibattito sul nuovo piano faunistico-venatorio regionale.

“Il ruolo del cacciatore oggi e per il futuro è importantissimo per la difesa delle specie animali e

dell’intero sistema ambiente”, ha sottolineato Speranzon, che non ha mancato di sottolineare

l’operato dell’assessore di Fratelli d’Italia Elena Donazzan “che ormai 14 anni fa aveva steso il

precedente piano, nel suo ruolo di Assessore regionale alle Politiche faunistico venatorie; un piano

solido che ha resistito fino ad oggi nonostante i molteplici cambiamenti avvenuti nella società e

nell’ambiente nel tempo”.

In attesa del confronto sulla manovra emendativa, Speranzon ha sottolineato come Fratelli d’Italia

abbia presentato alcune proposte di modifica al testo approvato in aula, “ad esempio sarebbe

auspicabile la riduzione degli ambiti in alcuni territori” ha affermato, e ha ribadito come “ai

cacciatori, che sono degli autentici benefattori, venga riconosciuto un ruolo importante nella

gestione della salute delle specie animali, andando a colmare quei vuoti lasciati dagli organismi

pubblici e contribuendo al contenimento di quelle specie alloctone che hanno invaso il nostro

territorio mettendo a rischio la nostra incolumità, la salute della fauna selvatica e le produzioni

agroalimentari venete”.

Ringraziando l’assessore Corazzari e le strutture tecniche per la stesura del nuovo piano,

Speranzon ha poi voluto sottolineare il clima collaborativo tra i consiglieri che “permetterà di

approvare un documento con effetti ancora più efficaci sui territorio”.

Raffaele Speranzon

Capogruppo Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni

Consiglio Regionale del Veneto